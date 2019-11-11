المشهد العربي

آخرها مدرسة الفتح في قطابة.. الإمارات تؤهل 36 منشأة تعليمية بالساحل الغربي (فيديو)

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 20 دقيقة
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افتتحت هيئة الهلال الأحمر، مدرسة الفتح في منطقة قطابة التابعة لمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، تستوعب 800 طالب.

ومن المقرر، افتتاح ثمان مدارس أخرى، خلال الأيام المقبلة، ليرتفع عدد المرافق التعليمية التي أعادت الإمارات ترميمها وتأهيلها إلى 36 منشأة تعليمية.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال فعاليات الافتتاح، إن الهيئة تعمل وفق خطة استراتيجية لضمان استئناف العملية التعليمية.

وأكد أن مدرسة الفتح ستمكن نحو 800 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية .

ونجحت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، من سد الفراغ الحاصل وانتشال قطاع التعليم المدمر في مديرية الخوخة ومختلف مديريات الساحل الغربي .

وتوقف التدريس في مدرسة الفتح، بعد أن خرجت عن الجاهزية، قبل أن تتدخل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإعادة ترميمها وتأهيلها، لتصبح ثالث منشأة تعليمية في منطقة قطابة تعيد الإمارات تأهيلها.

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المشهد العربي

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