أخبار نادي برشلونة

آخر أخبار إرتباطات برشلونة في سوق يناير

22 يناير، 2020
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آخر أخبار إرتباطات برشلونة في سوق يناير

هاي كورة -قامت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية بنشر آخر أخبار لاعبي الفرق الأخرى المرتبطين بالرحيل إلى برشلونة في يناير المقبل.

1_برشلونة يريد التوقيع مع لاوتارو مارتينيز خلال الانتقالات الشتوية بديلاً لـ سواريز، سيكلف 120 مليون يورو.

2_ رودريجو مورينو رفض اللعب في ايطاليا و انجلترا. يريد أسبانيا، برشلونة موجود و مهتم و فالنسيا جاهز للبيع مقابل 60 مليون يورو

3_ من يوم السبت والد رودريجو مورينو باسبانيا لان عرف باهتمام برشلونة الجدي لنجله


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آخر أخبار إرتباطات برشلونة سوق في يناير

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