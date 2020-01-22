آخر أخبار إرتباطات برشلونة في سوق يناير

هاي كورة -قامت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية بنشر آخر أخبار لاعبي الفرق الأخرى المرتبطين بالرحيل إلى برشلونة في يناير المقبل.

1_برشلونة يريد التوقيع مع لاوتارو مارتينيز خلال الانتقالات الشتوية بديلاً لـ سواريز، سيكلف 120 مليون يورو.

2_ رودريجو مورينو رفض اللعب في ايطاليا و انجلترا. يريد أسبانيا، برشلونة موجود و مهتم و فالنسيا جاهز للبيع مقابل 60 مليون يورو

3_ من يوم السبت والد رودريجو مورينو باسبانيا لان عرف باهتمام برشلونة الجدي لنجله