آخر أخبار الأصيل فالفيردي

هاي كورة_ إهتمت الصحف الكتالونية بنشر أخبار وتفاصيل عن مدرب برشلونة الأسبق إرنيستو فالفيردي ووصفوه بالأصالة .

مدرب البارسا السابق والذي تمت إقالته مؤخرا قبل أيام …المحترم فالفيردي قرر مسامحة البارسا بباقي مبلغ عقده لإنه يقدر “العشرة” في السنتين ونصف الذي عاشها مع النادي ويريد إبقاء العلاقات جيدة !

برشلونة اذا حقق لقب الليجا أو دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سيدفع مكافآت لفالفيردي الذي يريد تلميع نفسه بإستمرار لضمان عقد قوي من إيطاليا أو إنجلترا في المستقبل !