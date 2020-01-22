أخبار نادي برشلونة

آخر أخبار سوق إنتقالات برشلونة

22 يناير، 2020
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آخر أخبار سوق إنتقالات برشلونة

هاي كورة_ قامت الصحف الكتالونية بنشر تفاصيل جديدة بشأن سوق إنتقالات برشلونة الذي يعيش حالة من الصخب بعد وصول المدرب كيكي سيتين .

1_ رؤول سانهيلي المدير الرياضي السابق لبرشلونة والحالي لـ ارسنال لن يضيف اي سهولة للتعاقد مع اوباميانغ ويرفض بيع اللاعب

2_ ايفان راكيتيتش لا يريد الخروج

3_في تقرير سابق كشفنا عن هوية المهاجم المقبل للبرسا .

4_الطاقم الفني مُعجبين بإسم وسام بن يدر

5_ برشلونة أخبر داني أولمو بـ أنهم لا يرغبوا في التوقيع معه, الآن هو قريب من لايبزيج


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