آخر أخبار سوق إنتقالات برشلونة

هاي كورة_ قامت الصحف الكتالونية بنشر تفاصيل جديدة بشأن سوق إنتقالات برشلونة الذي يعيش حالة من الصخب بعد وصول المدرب كيكي سيتين .

1_ رؤول سانهيلي المدير الرياضي السابق لبرشلونة والحالي لـ ارسنال لن يضيف اي سهولة للتعاقد مع اوباميانغ ويرفض بيع اللاعب

2_ ايفان راكيتيتش لا يريد الخروج

3_في تقرير سابق كشفنا عن هوية المهاجم المقبل للبرسا .

4_الطاقم الفني مُعجبين بإسم وسام بن يدر

5_ برشلونة أخبر داني أولمو بـ أنهم لا يرغبوا في التوقيع معه, الآن هو قريب من لايبزيج