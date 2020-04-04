آخر أخبار فالنسيا في السوق

هاي كورة_ قامت صحيفة سوبر ديبورتي الأسبانية بنشر تفاصيل مهمة بشأن نادي فالنسيا الأسباني بخصوص السوق وتفاصيل أخرى.

10_ صفقة انتقال ديوجو لايتي مدافع بورتو تمت لفالنسيا مقابل 20 مليون يورو، ديوجو هو أول صفقات فالنسيا المؤكدة للموسم القادم. العملية تمت بواسطة خورخي مينديز.

2_انتقال لايتي الى فالنسيا اغلق عمليا

3_ روما مهتم في ظهير أيسر شباب فالنسيا و منتخب أسبانيا ديفيد رويز مونتور

4_ إذا لم يتم أكمال الدوري سيتعرض فالنسيا لخسائر حوالي 40 مليون يورو .

5_ باوليستا ضمن قائمة أتلتيكو مدريد لتعزيز خط الدفاع .

6_ النسيا تحرك من أجل التعاقد مع ظهير أيمن ريفيربليت جونزالو مونتيل 23 سنة و قلب الدفاع لوكاس مارتنيز كوارتا 23 سنة

7_وكيل مهاجم جينت البلحيكي جوناثان ديفيد عرض المهاجم على فالنسيا و برشلونة و أشبيلية ، برشلونة لايريده ، فالنسيا وأشبيلية مهتمين بالتعاقد معه اذا يخرج بأقل من 15 مليون يورو .

8_ فالنسيا يعمل على بناء فريق جديد مع وجود لاعبين اساسين ملتزمين بالنادي – اللاعبين الأساسين هم : فيران توريس – كارلوس سولير – خوسي جايا – داني باريخو – فرانسيس كوكلين – جابرييل باوليستا .

9_ فالنسيا يريد الحصول على داني سيبايوس الصيف القادم ،