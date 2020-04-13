آخر أخبار كورونا في عالم كرة القدم والرياضة .. أحلام عودة الليجا ودوري الأبطال تتبعثر

سبورت 360 – ما زالت ازمة فيروس كورونا المستجد تؤثر بشكل واضح على عالم الساحرة المستديرة الذي توقف عن الدوران منذ أكثر من شهر، ورغم المحاولات المستمرة لاستئناف الموسم في معظم البلدان، إلا أن التوقعات تشير إلى صعوبة تحقيق ذلك قبل شهر يونيو.

ونستعرض لكم في هذا التقرير المحدث جميع أخبار فيروس كورونا المستجد المتعلقة بكرة القدم وباقي الرياضات الأخرى لليوم الأحد الموافق 12 من شهر أبريل الجاري:-

تخفيض رواتب اللاعبين على طاولة اجتماع رابطة الدوري السعودي غدا

سعودي 360 – تتجه أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى الاتفاق حول النسبة المقترحة لتخفيض رواتب اللاعبين والمدربين في الاجتماع غير العادي لمجلس إدارة رابطة دوري المحترفين، الذي يُعقد ظهر غد، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الأندية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

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السلطات الإسبانية توجه ضربة جديدة لأحلام عودة الليجا

سبورت 360 – تلقى نادي ريال سوسيداد تحذيرات من الحكومة الإسبانية، بسبب قراراه بشأن عودته تدريجياً إلى التدريبات من جديد.

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نجم بايرن ميونخ : من المستحيل استكمال دوري أبطال أوروبا

سبورت 360 – صرح الفرنسي لوكاس هيرنانديز مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني بأن من المستحيل استكمال بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بسبب فيروس كورونا.

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شهر يوليو قد يشهد انتهاء الموسم الكروي في إيطاليا

سبورت 360 – كشفت صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية عن خطة عودة الدوري الإيطالي من جديد وموعد انتهاء الموسم الكروي في إيطاليا، عقب توقف الحياة الرياضية هناك بسبب فيروس كورونا.

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مباريات كانت ستقام اليوم لكنها تأجلت بسبب كورونا

سبورت 360 – حالة من الركود الكروي يعيشها العالم أجمع، منذ فترة ليست بالقليلة وإلى أجل غير مسمى، مع توقف جميع الدوريات العربية والأوروبية الكبرى. بسبب تفشي فيروس كورونا.

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اليويفا يدنو من الاستسلام في معركته ضد كورونا

سبورت 360 – يعتقد عالم الفيروسات البلجيكي مارك فان رانست، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يقترب من التسليم بضرورة إلغاء الموسم الكروي الحالي، بسبب تفشي جائحة كورونا.

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