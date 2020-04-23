آخر أخبار كورونا في عالم كرة القدم والرياضة .. الموعد النهائي لاستكمال الموسم

سبورت 360 – ما زالت الاتحادات الوطنية في أوروبا تحاول إقناع السلطات بعودة كرة القدم للدوران مجدداً بعد فترة توقف دامت لأكثر من شهر ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا، وفي حال نجاحها بذلك، ستقام المباريات خلف الأبواب المغلقة، ويقال أن مطلع شهر يونيو هو الموعد المتوقع لاستكمال الموسم.

ونستعرض لكم في موقع سبورت 360 هذا التقرير المحدث الذي يتضمن جميع أخبار فيروس كورونا المتعلقة بكرة القدم وباقي الرياضات المستجد لليوم الأربعاء الموافق 16 من شهر أبريل الجاري:-

تأثير كورونا.. تعرف على أول فريق ينسحب من دوري أبطال أفريقيا

سبورت 360 – يبدأ أن الكرة الأفريقية قد بدأت بالفعل في جني ثمار شجرة الموت “كورونا الجديد”، الفيروس الذي أصاب الرياضة العالمية بالشلل وتسبب في إيقاف الكثير من الانشاطة الحياتية.

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بيل نجم ريال مدريد يتبرع لصالح جهود مواجهة كورونا في ويلز

سبورت 360- تبرع جاريث بيل، النجم الويلزي لنادي ريال مدريد، بمبلغ 500 ألف باوند، وذلك لإحدى المستشفيات الجامعية في ويلز

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نيمار عن معاناة شعب البرازيل: العائلات تحتاج لمساعدتنا

سبورت 360 – أكد نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان على ضرورة التبرع بالأموال لشعب بلاده البرازيل في ظل مواجهة التأثير الاقتصادي الكبير على الجميع بسبب فيروس كورونا المنتشر مؤخرا.

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لويس إنريكي يخفض راتبه مع منتخب إسبانيا

سبورت 360 – قرر لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا تخفيض راتبه السنوي في ظل جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد التي تسببت في إيقاف كرة القدم بشكل كامل في معظم بلدان العالم.

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سبورتيلو حارس أتالانتا مازال مصاباً بفيروس كورونا

سبورت 360 – أثبتت الاختبارات الجديدة على ماركو سبورتييلو حارس أتالانتا بيرجامو الإيطالي أنه مازال مصاباً بمرض كوفيد-19 المتسبب به فيروس كورونا.

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عاجل .. الاتحاد الأوروبي يعلن الموعد النهائي لاستكمال الدوريات

سبورت 360 – تعهد مسؤولي الدوريات الأوروبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإنهاء منافسات الموسم الحالي 2019 /2010 في 31 من شهر يوليو القادم، مع ترك شهر أغسطس لإجراء المنافسات القارية ( دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي)

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وزير الرياضة يكشف آخر تطورات استئناف التدريبات بالدوري الإيطالي

سبورت 360 – قال فينشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي أن قرار عودة الأندية لتدريباتها من عدمه سوف يتم اتخاذه في الأيام القليلة القادمة.

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