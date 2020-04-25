آخر أخبار كورونا في عالم كرة القدم والرياضة .. برشلونة يُخطط للاعتذار عن إكمال الموسم

سبورت 360 – في الوقت الذي قررت فيه بلجيكا وهولندا إلغاء الموسم بشكل كامل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ترفض الدوريات الأوروبية الكبرى اللجوء لهذا الخيار، وجميعها مصممة على استكمال الموسم، بالأخص ألمانيا وإسانيا وإيطاليا.

ونستعرض لكم في موقع سبورت 360 هذا التقرير المحدث الذي يتضمن جميع أخبار فيروس كورونا المتعلقة بكرة القدم وباقي الرياضات لليوم السبت الموافق 25 من شهر أبريل الجاري:-

مباريات كانت ستقام اليوم لكنها تأجلت بسبب كورونا

سبورت 360 – حالة من الركود الكروي يعيشها العالم أجمع، منذ فترة ليست بالقليلة وإلى أجل غير مسمى، مع توقف جميع الدوريات العربية والأوروبية الكبرى. بسبب تفشي فيروس كورونا.

إقرأ الخبر كاملاً

نجم WWE السابق يبدأ العد التنازلي للعودة إلى الحلبات

سبورت 360 – ينتظر إيثان كارتر الشهير بلقب “EC3” نجم اتحاد المصارعة الحرة WWE السابق، الانضمام إلى شركة جديدة، بعد رحيله رسميًا عن WWE.

إقرأ الخبر كاملاً

صحيفة مغربية تكشف موعد استئناف مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

سبورت 360- ذكرت تقارير صحفية مغربية مواعيد عودة منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، رغم قرار الكاف بتأجيل المنافسات لأجل غير مسمي بسبب فيروس كورونا.

إقرأ الخبر كاملاً

مبادرة جاريث بيل الخيرية تؤكد استمراره مع ريال مدريد

سبورت 360 – ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النجم الويلزي جاريث بيل لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم، ويريد الاستمرار في ملعب سانتياجو برنابيو حتى انتهاء عقده عام 2022.

إقرأ الخبر كاملاً

تيباس يحذر ريال مدريد وبرشلونة من عواقب رفض العودة للعب

سبورت 360 – حذر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الأندية التي أعربت عن رفضها بالعودة للعب في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات قاسية عليها.

إقرأ الخبر كاملاً

برشلونة يُخطط للاعتذار عن إكمال الموسم

سبورت 360 – يُخطط نادي برشلونة لتقديم اعتذار رسمي عن استئناف الموسم الكروي الراهن، وذلك في ظل حرصه وخوفه من انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين والطاقم الفني.

إقرأ الخبر كاملاً

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

