أخبار نادي برشلونة

آخر أخبار كورونا في عالم كرة القدم والرياضة .. برشلونة يُخطط للاعتذار عن إكمال الموسم

25 أبريل، 2020
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آخر أخبار كورونا في عالم كرة القدم والرياضة .. برشلونة يُخطط للاعتذار عن إكمال الموسم

سبورت 360 – في الوقت الذي قررت فيه بلجيكا وهولندا إلغاء الموسم بشكل كامل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ترفض الدوريات الأوروبية الكبرى اللجوء لهذا الخيار، وجميعها مصممة على استكمال الموسم، بالأخص ألمانيا وإسانيا وإيطاليا.

ونستعرض لكم في موقع سبورت 360 هذا التقرير المحدث الذي يتضمن جميع أخبار فيروس كورونا المتعلقة بكرة القدم وباقي الرياضات لليوم السبت الموافق 25 من شهر أبريل الجاري:-

ليفربول

ليفربول

مباريات كانت ستقام اليوم لكنها تأجلت بسبب كورونا

سبورت 360 – حالة من الركود الكروي يعيشها العالم أجمع، منذ فترة ليست بالقليلة وإلى أجل غير مسمى، مع توقف جميع الدوريات العربية والأوروبية الكبرى. بسبب تفشي فيروس كورونا.

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WWE

WWE

نجم WWE السابق يبدأ العد التنازلي للعودة إلى الحلبات

سبورت 360 – ينتظر إيثان كارتر الشهير بلقب “EC3” نجم اتحاد المصارعة الحرة WWE السابق، الانضمام إلى شركة جديدة، بعد رحيله رسميًا عن WWE.

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صحيفة مغربية تكشف موعد استئناف مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

سبورت 360- ذكرت تقارير صحفية مغربية مواعيد عودة منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، رغم قرار الكاف بتأجيل المنافسات لأجل غير مسمي بسبب فيروس كورونا.

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جاريث بيل

جاريث بيل

مبادرة جاريث بيل الخيرية تؤكد استمراره مع ريال مدريد

سبورت 360 – ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النجم الويلزي جاريث بيل لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم، ويريد الاستمرار في ملعب سانتياجو برنابيو حتى انتهاء عقده عام 2022.

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ريال مدريد × برشلونة

ريال مدريد × برشلونة

تيباس يحذر ريال مدريد وبرشلونة من عواقب رفض العودة للعب

سبورت 360 – حذر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الأندية التي أعربت عن رفضها بالعودة للعب في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات قاسية عليها.

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جوسيب ماريا بارتوميو

جوسيب ماريا بارتومي

برشلونة يُخطط للاعتذار عن إكمال الموسم

سبورت 360 – يُخطط نادي برشلونة لتقديم اعتذار رسمي عن استئناف الموسم الكروي الراهن، وذلك في ظل حرصه وخوفه من انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين والطاقم الفني.

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