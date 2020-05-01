آخر أخبار كورونا في عالم كرة القدم والرياضة .. شرط أساسي لاستكمال الدوري الإيطالي

سبورت 360 – ما زال الغموض يسيطر على قضية استئناف الموسم في الدوريات الأوروبية الكبرى في ظل جائحة تفشي فيروس كورونا التي تسببت في إيقاف كرة القدم بجميع أشكالها، وهناك ترقب من الجماهير لما ستؤول إليه الأمور بالنهاية.

ونستعرض لكم في موقع سبورت 360 هذا التقرير المحدث الذي يتضمن جميع أخبار فيروس كورونا المتعلقة بكرة القدم وباقي الرياضات الأخرى لليوم الخميس الموافق 30 من شهر أبريل الجاري.

تحديد هوية بطل الدوري الفرنسي بعد إلغائه

سبورت 360 – ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية بأن باريس سان جيرمان سيتوج بطلاً للدوري هذا الموسم 2019 / 2020، بالرغم من إلغائه.

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لاعبو أياكس أمستردام يتدربون رغم إلغاء الدوري الهولندي .. صور

سبورت 360 – عاد نادي أياكس أمستردام إلى إجراء التدريبات بالمركز الرياضي الخاص بالنادي، وذلك رغم إلغاء الموسم الحالي من بطولة الدوري الهولندي.

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لفتة رائعة من WWE تجاه توم مور بطل فيروس كورونا

سبورت 360 – احتفل اتحاد مصارعة المحترفين WWE بعيد ميلاد البطل توم مور الـ 100 بطريقة خاصة بعد مساهمته الرائعة في التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

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وزير الرياضة يُحدد الشرط الأساسي لعودة الدوري الإيطالي

سبورت 360 – قال وزير الرياضة فينشنزو سبادافورا أنه إذا لم يتم الاتفاق على بروتوكول صحي يضمن سلامة جميع الرياضيين والموظفين، فإن الحكومة الإيطالية ستقرر إنهاء الدوري الإيطالي وعدم استكمال موسم 2019/2020.

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رئيس الاتحاد الإسباني يرفض مقترح تحديد بطل الدوري

سبورت 360 – رفض لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم فكرة تحديد بطل الليجا هذا الموسم بناءً على نتائج الدور الأول، مؤكداً بأنه الاتحاد لم يقرر حتى الآن أي شيء في هذا الصدد.

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باريس سان جيرمان يقدم اقتراحًا يسمح له بإكمال دوري الأبطال

سبورت 360 – AP – أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم إنه لا يمانع لعب مباريات دوري أبطال أوروبا خارج فرنسا، وذلك بعد إلغاء بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم بسبب وباء فيروس كورونا.

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ماذا تعني خطة اتحاد الكرة لعودة الدوري المصري؟

سبورت 360 – بدا الاتحاد المصري لكرة القدم عازما على تقديم الحلول التي من شأنها أن تسهل فكرة عودة النشاط الكروي من جديد بعد توقف دام لاكثر من شهر ونصف بسبب انتشار فيروس كورونا

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الأزمة الاقتصادية تُبشر زيدان بتحقق حلمه في ريال مدريد

سبورت 360 – في ظل الأزمة المالية المرتقبة في كرة القدم العالمية، فإن إدارة مانشستر يونايتد ستتخذ بعض القرارات لتوفير السيولة المالية لديها للقيام بصفقات في السوق.

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