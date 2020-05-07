أخبار نادي برشلونة

آخر أخبار كورونا في عالم كرة القدم والرياضة .. عودة الحياة رسمياً للدوري الألماني

7 مايو، 2020
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آخر أخبار كورونا في عالم كرة القدم والرياضة .. عودة الحياة لكرة القدم

سبورت 360 – بدأت الأخبار السارة تتهافت في الساعات الماضية حول اقتراب عودة بعض البطولات المهمة بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيكون الدوري الألماني أول مسابقة سوف يتم استئنافها، في حين تم إلغاء الموسم في بعض البلدان مثل فرنسا وبلجيكا خلال الأيام الماضية.

ونستعرض لكم في موقع سبورت 360 في هذا التقرير المحدث جميع أخبار فيروس كورونا المستجد المتعلقة بكرة القدم وباقي الرياضات لليوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو الجاري:-

كورونا تضرب كرة القدم

كورونا تضرب كرة القدم

“كورونا” يُصيب لاعباً في الدوري الإماراتي

سبورت 360 – كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن إصابة أحد لاعبي دوري الخليج العربي الإماراتي للمحترفين، بفيروس “كورونا” المستجد.

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لقطة من مباراة سابقة لبايرن ميونخ

لقطة من مباراة سابقة لبايرن ميونخ

رسمياً.. الدوري الألماني يعود 16 مايو

سبورت 360 – تقرر بشكل رسمي اليوم الخميس عودة الدوري الألماني من جديد في السادس عشر من شهر مايو الجاري حسبما أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم في مؤتمر صحفي منذ قليل.

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فريق ليفربول

فريق ليفربول

عودة الدوري الإنجليزي ما زالت محل شك !

سبورت 360 – صرح كريستيان بورسيلو المدير التنفيذي لنادي أستون فيلا الإنجليزي بأن استئناف مسابقة البريميرليج ما زالت محل نقاش، مشيراً في نفس الوقت رغبة الحكومة البريطانية في استكمال البطولة.

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يوفنتوس x روما

يوفنتوس x روما

الكشف عن موعد تحديد مصير الدوري الإيطالي هذا الموسم

سبورت 360 – أكدت تقارير صحفية إيطالية بأنه سيتم اليوم الكشف عن مصير الدوري الإيطالي سواء بعودته أو إنهائه.

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زلاتان إبراهيموفيتش

زلاتان إبراهيموفيتش

زلاتان إبراهيموفيتش يحسم موقفه من العودة إلى تدريبات ميلان

سبورت 360 – من المتوقع أن يعود النجم السويدي المرموق زلاتان إبراهيموفيتش للانخراط مع بقية لاعبي ميلان في تدريباتهم بحلول يوم السبت القادم.

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فريق الهلال السعودي

فريق الهلال السعودي

موعد مبدئي من لوشيسكو لتحديد عودة لاعبي الهلال

سعودي 360 – كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تحديد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، الموعد المبدئي لعودة اللاعبين.

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النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر

النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر

عودة ميلان وروما إلى التدريبات.. دوناروما وبن ناصر أول الواصلين .. فيديو

سبورت 360 – فتح نادي ميلان صباح اليوم أبواب مركز ميلانيللو التدريبي استقبالاً للاعبيه الذين سوف ينخرطون في التدريبات الفردية بداية من اليوم الخميس.

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ليفربول × مانشستر سيتي

ليفربول × مانشستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي لو كانت مدة المبارة 80 دقيقة

سبورت 360 – نشرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية تقريراً مثيراً يستعرض ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم لو كانت مدة المباراة 80 دقيقة وليس 90 دقيقة كما هو القانون المتعارف عليه.

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