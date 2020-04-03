آخر أخبار كورونا في عالم كرة القدم والرياضة .. مبادرات النجوم

سبورت 360 – ينتظر عشاق الساحرة المستديرة ما ستؤول إليه الأمور في بطولات كرة القدم التي توقفت جميعها هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي، وحتى الآن لا يوجد أي خطة واضحة لاستئناف الموسم، لكن ما هو مؤكد أن كرة القدم لن تعود للحياة قبل شهر مايو القادم.

ونستعرض لكم في موقع سبورت 360 هذا التقرير المحدث الذي يتضمن جميع أخبار فيروس كورونا المستجد المتعلقة بكرة القدم وباقي الرياضات لليوم الخميس الموافق 2 من شهر أبريل الجاري:-

رسالة عاطفية من هوندا لاعب ميلان السابق إلى الأطباء في العالم

سبورت 360 – نشر كيسوكي هوندا لاعب وسط فريق بوتافوغو البرازيلي الحالي، وميلان الإيطالي السابق رسالة عاطفية إلى جميع الأطباء والممرضات وعمال الرعاية الطبية العاملين على مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا.

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خطة واعدة من الزمالك لاستئناف التدريبات رغم كورونا

موقع سبورت 360 – يخطط نادي الزمالك، بطل الكونفدرالية، لعودة لاعبيه إلى التدريبات خلال الفترة المقبلة.

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يوفنتوس يدعم ماتويدي بطريقة عظيمة خلال كفاحه مع كورونا سبورت 360 – أكد نادي يوفنتوس عن دعم بليز ماتويدي لاعب خط وسطه عن طريق إعلان تمديد عقده حتى يونيو من عام 2021. إقرأ الخبر كاملاً

نُبلاء الساحرة المُستديرة ..نجوم استغلوا شهرتهم لخدمة الناس سبورت 360- شارك نجوم كرة القدم حول العالم، بمختلف جنسياتهم و توجهاتهم السياسية، في الجهود التي تبذلها البشرية هذه الأيام لتجاوز محنة تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”. إقرأ الخبر كاملاً

“حياة الناس أهم”..نجم مانشستر سيتي يُعلق على إمكانية إنهاء الموسم

سبورت 360- شدد كايل ووكر، المُدافع الدولي الإنجليزي نجم مانشستر سيتي، على أن لا صوت يعلو هذه الأيام على أهمية الحرص على الصحة العامة للناس في ظل تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أن الحديث عن كرة القدم يأتي في مرتبة أقل أهمية.

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