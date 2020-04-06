آخر أخبار كورونا في عالم كرة القدم والرياضة

سبورت 360 – ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر مصير البطولات الأوروبية والعالمية والعربية التي توقفت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ويأمل الجميع أن يكون هناك فرصة لاستئناف الموسم من جديد وعدم اللجوء إلى خيار الإلغاء الكامل.

ونستعرض لكم في موقع سبورت 360 جميع أخبار فيروس كورونا المستجد المتعلقة بكرة القدم وباقي الرياضات الأخرى لليوم الأحد الموافق 5 من شهر أبريل الجاري:-

ما مصير مهاجم الاتحاد بعد القبض عليه بسبب حظر التجوال؟

سبورت 360 – ألقت الشرطة الصربية القبض على ألكساندر بريجوفيتش مهاجم نادي الاتحاد بعد قيامه باختراق حظر التجوال رفقة مجموعة من أصدقائه، وذهابه إلى أحد الفنادق العامة للجلوس.

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روبن المعتزل يستغل أزمة كورونا للمشاركة في تدريبات بايرن ميونخ

سبورت 360 – شارك لاعب بايرن ميونخ السابق أريين روبن زملاءه في حصة تدريب افتراضية عبر الفيديو يوم الجمعة .

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مانشستر سيتي ينقذ حفلة وداع دافيد سيلفا من وباء كورونا

سبورت 360 – ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي مانشستر سيتي قد تعرض على الإسباني دافيد سيلفا مباراة وداعية في ملعب “الاتحاد” معقل السيتيزين إذا قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلغاء الموسم الجاري.

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برشلونة يفكر في تخفيض أجور اللاعبين مرة أخرى !

سبورت 360 – كشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تفكير إدارة برشلونة في تخفيض أجور اللاعبين مرة أخرى بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت النادي بعد انتشار فيروس كورونا.

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تدريبات بايرن ميونخ تُستأنف رغماً عن كورونا وبطريقة مبتكرة

سبورت 360 – استأنف بايرن ميونخ الألماني تدريباته خلال الأيام الماضية رغم التوقف الاضطراري بسبب انتشار مرض كوفيد – 19 في ألمانيا، وهو ما تطلب إجراء حجر منزلي على اللاعبين والموظفين في النادي بنية منع التجمعات والاختلاط بينهم.

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تصرف عظيم من دورتموند لمكافحة كورونا لم تفعله الأندية الأخرى

سبورت 360 – اتخذ بوروسيا دورتموند الألماني قراراً جريئاً وعظيماً وغير مألوف في عالم كرة القدم بخصوص التعامل مع فيروس كورونا، حيث خصص جزءً من ملعبه سيجنال إيدونا بارك لغايات نبيلة تتعلق بمكافحة مرض كوفيد – 19.

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مباريات كانت ستقام اليوم لكنها تأجلت بسبب كورونا

سبورت 360 – حالة من الركود الكروي يعيشها العالم أجمع، منذ فترة ليست بالقليلة وإلى أجل غير مسمى، مع توقف جميع الدوريات العربية والأوروبية الكبرى. بسبب تفشي فيروس كورونا.

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