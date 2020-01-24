المشهد اليمني

آخر التطورات الميدانية لجبهة ”نهم” حتى الساعة الثالثة فجراً لليوم الجمعة

24 يناير، 2020
0
المشهد اليمني

كشفت مصادر عسكرية ميدانية عن آخر التطورات العسكرية للمواجهات التي تدور بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي جبهة “نهم”، شرقي العاصمة صنعاء حتى الساعة الثالثة فجرا لليوم الجمعة.

وقالت المصادر، إن المعركة في ميمنة جبهة نهم لصالح القوات الحكومية، والتي تمكنت من كسر هجوم لمليشيات، واستطاعت تحرير مواقع جديدة كانت في قبضة الحوثيين.

واضافت، ان قلب جبهة نهم، كل طرف متمسك بمواقعه السابقة معارك كر وفر ولا صحة لسيطرة الحوثي على البياض والقرن أو أي مواقع أخرى.

وأوضحت المصادر، إن سير المواجهات في الميسرة لجبهة نهم، أسفرت عن سقوط بعض المواقع في محيط قمة جبل المنارة، وإن القوات الحكومية تعمل على استعادتها كون التباب الحاكمة المحيطة ماتزال في قبضة الجيش الوطني.

وأكدت المصادر، أن المعركة لم تتوقف حتى الآن، وهناك تعزيزات كبيرة دفعت بها القوات الشرعية إلى نهم، بالإضافة إلى تدافع لمقاتلي القبائل الى الجبهات لتعزيز قوة الجيش الوطني.

ووفق المصادر، فإن الساعات القادمة سوف تفضح مروجي الإشاعات والانتصارات الوهمية لمليشيا الحوثي.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
آخر التطورات الثالثة الجمعة الساعة الميدانية حتى فجرا لجبهة لليوم نهم

إقرا أيضا

Photo of عاجل: تصريح هام لوزير الخارجية محمد الحضرمي .. ويؤكد بأن التهدئة مع الحوثي غير ممكنه بعد الآن

عاجل: تصريح هام لوزير الخارجية محمد الحضرمي .. ويؤكد بأن التهدئة مع الحوثي غير ممكنه بعد الآن

24 يناير، 2020
Photo of تحذير هام من دائرة التوجيه المعنوي للجيش بشأن الشائعات الخاصة بجبهة نهم

تحذير هام من دائرة التوجيه المعنوي للجيش بشأن الشائعات الخاصة بجبهة نهم

24 يناير، 2020
Photo of محمد الربع: مايطبخ ويحظر في جبهة ”نهم” لايبشر بخير 

محمد الربع: مايطبخ ويحظر في جبهة ”نهم” لايبشر بخير 

24 يناير، 2020
Photo of عاجل: الدفاعات الجوية ‏السعودية تعترض صاروخ بالستي في سماء ⁧‫جازان‬⁩

عاجل: الدفاعات الجوية ‏السعودية تعترض صاروخ بالستي في سماء ⁧‫جازان‬⁩

23 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق