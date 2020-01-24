آخر التطورات الميدانية لجبهة ”نهم” حتى الساعة الثالثة فجراً لليوم الجمعة

كشفت مصادر عسكرية ميدانية عن آخر التطورات العسكرية للمواجهات التي تدور بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي جبهة “نهم”، شرقي العاصمة صنعاء حتى الساعة الثالثة فجرا لليوم الجمعة.

وقالت المصادر، إن المعركة في ميمنة جبهة نهم لصالح القوات الحكومية، والتي تمكنت من كسر هجوم لمليشيات، واستطاعت تحرير مواقع جديدة كانت في قبضة الحوثيين.

واضافت، ان قلب جبهة نهم، كل طرف متمسك بمواقعه السابقة معارك كر وفر ولا صحة لسيطرة الحوثي على البياض والقرن أو أي مواقع أخرى.

وأوضحت المصادر، إن سير المواجهات في الميسرة لجبهة نهم، أسفرت عن سقوط بعض المواقع في محيط قمة جبل المنارة، وإن القوات الحكومية تعمل على استعادتها كون التباب الحاكمة المحيطة ماتزال في قبضة الجيش الوطني.

وأكدت المصادر، أن المعركة لم تتوقف حتى الآن، وهناك تعزيزات كبيرة دفعت بها القوات الشرعية إلى نهم، بالإضافة إلى تدافع لمقاتلي القبائل الى الجبهات لتعزيز قوة الجيش الوطني.

ووفق المصادر، فإن الساعات القادمة سوف تفضح مروجي الإشاعات والانتصارات الوهمية لمليشيا الحوثي.