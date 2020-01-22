آخر التطورات الميدانية للمعارك في جبهة ”نهم” حتى الساعة الثانية صباحاً لليوم الخميس

كشفت مصادر عسكرية عن آخر التطورات الميدانية للمواجهات التي تدور بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية على أمتداد جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر، إن جبهة نهم في “الميمنة” تشهد مواجهات عنيفة في هذه الإثناء بين الجيش والمليشيات.

وأوضحت المصادر، أن “الميمنة” في جبهة نهم، تشهد معارك في كل من المناطق التالية” واغرة” و “مجزر”.

وأكدت المصادر، إن الجيش الوطني تصدى للهجوم كبير للمليشيات في “ميمنة” جبهة “نهم” ، وتمكن جنود من المنطقة السابعة والسادسة نصب كمين في “آل ضمران” للمليشيات، فقتل كل من شارك في الهجوم وأسر 35 حوثيا في هذه واغتنم 12 طقما عسكريا شاركت في الهجوم .

بالمقابل، قالت المصادر، إن سير المعارك في الميسرة لجبهة نهم، تشهد تقدما للقوات الحكومية مع انهيار للمليشيات.

وأوضحت المصادر، إن الممعارك في ميسرة جبهة نهم تدور في هذه الاثناء، في كل من منقطة “النحرين” و “المعراضة” و “محيط جبال المنارة الاستراتيجي”.

وأككدت المصادر، إن الجيش الوطتي تمكن من الصد لمحاولات المليشيات من الالتفاف على على نقيل “الفرضة” فرضة نهم، وذلك من خلال التسلل عبر جبال “قرود” الى مفرق الجوف.

وأشارت المصادر، إن المواجهات في الميسرة لجبهة نهم تشهد انهيار كبير للمليشيات، وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين.