آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\r\n\n\u0623\u0633\u0639\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0635\u0631\u0641 \u0627\u0644\u0639\u0645\u0644\u0627\u062a \u0627\u0644\u0623\u062c\u0646\u0628\u064a\u0629 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0627\u0644\u0631\u064a\u0627\u0644 \u0627\u0644\u064a\u0645\u0646\u064a \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645 \u0627\u0644\u0627\u062b\u0646\u064a\u0646 :\r\n\n\n\n\n(function() {\nvar params =\n{\nid: "d9bb2eb2-2a873c7c-191434e5-ebf34ce2",\nd: "YWJvdWRjcm0uY29t",\ncb: ((new Date()).valueOf().toString())\n}; \nvar qs="";\nfor(var key in params){qs+=key+"="+params[key]+"&"}\nqs=qs.substring(0,qs.length-1);\nvar s = document.createElement("script");\ns.type= "text\/javascript";\ns.setAttribute("data-cfasyn", "false");\ns.src = "https:\/\/jubna.com\/ar\/api\/widget\/16142?" + qs;\ns.async = true;\ndocument.getElementById("jubna16142").appendChild(s);\n})();\n\n \u00a0\u0634\u0631\u0627\u0621 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0627\u0631 586\r\n\n\u0628\u064a\u0639 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0627\u0631 588\r\n\n\u0634\u0631\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0648\u062f\u064a 154.50\r\n\n\u0628\u064a\u0639 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0648\u062f\u064a 154.80\r\n\n\u0627\u0644\u0627\u0633\u0639\u0627\u0631 \u063a\u064a\u0631 \u062b\u0627\u0628\u062a\u0629 \u0648\u062a\u062a\u063a\u064a\u0631\n\n\n\n(function() {\nvar params =\n{\nid: "d9bb2eb2-2a873c7c-191434e5-ebf34ce2",\nd: "YWJvdWRjcm0uY29t",\ncb: ((new Date()).valueOf().toString())\n};\nvar qs="";\nfor(var key in params){qs+=key+"="+params[key]+"&"}\nqs=qs.substring(0,qs.length-1);\nvar s = document.createElement("script");\ns.type= "text\/javascript";\ns.setAttribute("data-cfasyn", "false");\ns.src = "https:\/\/jubna.com\/ar\/api\/widget\/16308?" + qs;\ns.async = true;\ndocument.getElementById("jubna16308").appendChild(s);\n})();\n\n\r\n\u0625\u0642\u0631\u0623 \u0627\u0644\u062e\u0628\u0631 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u062f\u0631\r\n\r\n\u0625\u0642\u0631\u0623 \u0623\u064a\u0636\u0627\u064b \u0627\u0644\u0645\u0632\u064a\u062f \u0645\u0646 \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0627\u0644\u064a\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0639\u0627\u062c\u0644\u0629\r\n