مأرب برس

آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني

9 ديسمبر، 2019
0

أسعار الصرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين :

 شراء الدولار 586

بيع الدولار 588

شراء السعودي 154.50

بيع السعودي 154.80

الاسعار غير ثابتة وتتغير

الوسوم
آخر الدولار الريال اليمني بأسعار تحديث صرف مقابل والسعودي

مقالات ذات صلة

Photo of محافظة يمنية تعلن حالة الطوارئ بعد وصول «الضنك» اليها

محافظة يمنية تعلن حالة الطوارئ بعد وصول «الضنك» اليها

9 ديسمبر، 2019
Photo of حيازة واستخدام السلاح حق حصري للدولة وعليها تكريس سلطتها: العديني: حيازة واستخدام السلاح حق حصري للدولة وعليها تكريس سلطتها

حيازة واستخدام السلاح حق حصري للدولة وعليها تكريس سلطتها: العديني: حيازة واستخدام السلاح حق حصري للدولة وعليها تكريس سلطتها

9 ديسمبر، 2019
Photo of تصريح هام للفريق الركن علي محسن صالح

تصريح هام للفريق الركن علي محسن صالح

9 ديسمبر، 2019
Photo of بشرى سارة .. قريبا افتتاح فرع لمصلحة الهجرة والجوازات في محافظة جديدة

بشرى سارة .. قريبا افتتاح فرع لمصلحة الهجرة والجوازات في محافظة جديدة

9 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق