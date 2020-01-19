أخبار نادي برشلونة

آخر تطورات إنتقال نيمار إلى برشلونة

19 يناير، 2020
0
آخر تطورات إنتقال نيمار إلى برشلونة

هاي كورة_ كشفت العديد من المصادر الخبرية الفرنسية أخبار مثيرة جديدة تخص مستقبل نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان .

لعدة أسابيع تم تجديد الاتصال بين قادة باريس سان جيرمان ومحي نيمار من اجل تجديد العقدو لا يوجد اقتراح في الوقت الحالي لكن البرازيلي يريد الانتظار على أي حال قبل مناقشة التجديد خصوصا وإنه لايزال يحلم بالعودة إلى برشلونة.

تجديد عقد نيمار مع باريس سان جيرمان مرتبط بمشوار النادي الباريسي في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم مع العلم ان عقد البرازيلي الحالي ينتهي في يونيو عام 2022.


مواضيع قد تهمك

الوسوم
آخر إلى إنتقال باريس سان جيرمان برشلونة تطورات نيمار

إقرا أيضا

Photo of شاهد المران الصباحى لفريق برشلونة قبل مواجهة غرناطة

شاهد المران الصباحى لفريق برشلونة قبل مواجهة غرناطة

19 يناير، 2020
Photo of تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم ضد غرناطة

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم ضد غرناطة

19 يناير، 2020
Photo of جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 يناير 2020 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 يناير 2020 والقنوات الناقلة

19 يناير، 2020
Photo of 10 أرقام مميزة في سجلات راكيتيتش قبل مباراته الـ300

10 أرقام مميزة في سجلات راكيتيتش قبل مباراته الـ300

19 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق