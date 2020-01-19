آخر تطورات إنتقال نيمار إلى برشلونة

هاي كورة_ كشفت العديد من المصادر الخبرية الفرنسية أخبار مثيرة جديدة تخص مستقبل نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان .

لعدة أسابيع تم تجديد الاتصال بين قادة باريس سان جيرمان ومحي نيمار من اجل تجديد العقدو لا يوجد اقتراح في الوقت الحالي لكن البرازيلي يريد الانتظار على أي حال قبل مناقشة التجديد خصوصا وإنه لايزال يحلم بالعودة إلى برشلونة.

تجديد عقد نيمار مع باريس سان جيرمان مرتبط بمشوار النادي الباريسي في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم مع العلم ان عقد البرازيلي الحالي ينتهي في يونيو عام 2022.