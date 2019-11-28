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آخر تطورات قضية نجل علي صالح ..تفاصيل

التغيير نت التغيير نت منذ 23 دقيقة
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قالت مصادر إعلامية أن السلطات الأمنية الكورية الجنوبية بمطار سيول الدولي القت القبض على خالد عفاش نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح عفاش الرئيس الأسبق للجمهورية اليمنية بتهمة غسل الأموال.

ونقل موقع فري بوست عن مصادره – قبل ساعات – أن شرطة أمن مطار سيول الدولي ألقت القبض على خالد عفاش برفقة عبدالحافظ السمه الرئيس السابق لشركة كمران للصناعة والاستثمار وبحوزتهم حقيبة نقود دبلوماسية دولارات ومستندات ورقية وسندات تحويل أموال مشبوهه أثناء عودتهم من العاصمة الكورية سيول من أجل شراء أسهم في شركة فورتشن جلوبال الكورية للبتروكيماويات.

وتحدث المصادر عن عدد من الاستثمارات العقارية وفي المجال النفطي التي تمتلكها عائلة المخلوع علي عفاش في كوريا الجنوبية نتيجة الامتيازات التي منحتها كوريا للمخلوع بعد صفقة الغاز الطبيعي المسال التي منحها عفاش لشركة كوريا غاز بروم.

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آخر تطورات تفاصيل صالح علي قضية نجل
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