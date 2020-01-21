آخر تفاصيل إنتقال أوباميانج لبرشلونة

هاي كورة_ كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية عن إحتمالية إنتقال بيير إيمريك أوباميانج نجم منتخب الجابون إلى برشلونة الأسباني.

برشلونة يريد أوباميانج واذا أعلن الغابوني نيته الرحيل عن آرسنال بالعلن فهناك إمكانية لإتمام الصفقة شهر يناير الحالي

أوباميانج كابتن آرسنال و الهداف و لكن يكون التوقيع سهل و لكن اذا صرح علنا اريد الكامب نو فقد تتم الصفقة ويمتلك أوباميانج موسم مثالي حيث سجل 14 هدف في الدوري الانجليزي هذا الموسم وعمره حاليا 30 سنة و صديق لعثمان ديمبلي و اومتيتي !