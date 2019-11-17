عدن تايم

آخر صيحة في تهريب القات من عدن الى القاهرة

عدن تايم عدن تايم منذ 8 دقائق
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آخر صيحة في تهريب القات من عدن الى القاهرة


من/ عادل حمران

أوقفت السلطات الأمنية بمطار عدن الدولي صباح الْيَوْمَ الأحد مسافراً بحوزته ، كمية من القات اليابس تم تعبئتهم بطرق احترافية داخل عبوات شاي الكبوس من اجل تسهيل مرورهن وتمويه السلطات الامنية في المطار .

وقال مصدر أمني بمطار عدن الدولي بأن المسافر ( م . ع . ع ) ، من أبناء إب كان مسافر من مطار عدن الى مصر ، وعند مرور مرور عفش المسافر من امام اجهزة فحص المسافرين بالمطار تم ايقاف المسافر و تفتيش حقائبه والذي عثر بداخلهنًّ على كمية القوات .

وأبدا المسافر استغرابه وعدم معرفته بكميات القات متعذرا بان الحقيبة ليست ملكه وأنها كانت مرسلة معه عبر احد زملائه ولَم يكن يعرف محتوياتها ، وتم ايقاف المسافر و تسليمه مع المضبوطات إلى البحث الجنائي في مطار عدن .

ويذكر بان السلطات الامنية في مطار عدن تبذل جهود جبارة للحفاظ على أمن المطار و سمعة البلد و حققت إنجازات عظيمة وضبطت مئات المهربين في المطار .

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