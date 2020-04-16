آخر مستجدات جبهة صرواح | المشهد اليمني

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أفادت مصادر ميدانية بمحافظة مأرب، مساء اليوم الخميس، عن آخر مستجدات المعارك في جبهة صرواح بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي.

وذكرت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن أكثر من عشرة من عناصر المليشيا قتلوا بنيران أبطال الجيش أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش في تباب السود شمالي صرواح.

وأشارت المصادر الى أن من بين قتلى المليشيا قيادي ميداني بارز.

وكان التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، أعلن الأسبوع الماضي وقفا من جانب واحد لإطلاق النار لمدة أسبوعين، دون أي رد من المليشيا.

وشدد على “التمسك بوقف إطلاق النار رغم انتهاكات الحوثيين مع الاحتفاظ بحق الرد”.