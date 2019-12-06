آرسنال يتدحرج وهازارد يغيب وسواريز يفسر كلمات ميسي

كلوب يتسبب في إقالة مدرب.. سواريز يفسر تصريحات ميسي ونجم توتنهام مستمتع رغم الهزيمة من مانشستر يونايتد

فريق عمل يوروسبورت عربية

إليكم أبرز أخبار يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019 (ملاحظة: اضغط على العنوان لقراءة بقية التقرير)

في باب “آراء”

كيف سيخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي؟

…المدرب يورغن كلوب يأمل في تحقيق الحلم الذي بدا مستحيلا لسنوات وسنوات، وبما أنه قاد الريدز للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي فإن التركيز هذه المرة سنصب على الدوري المحلي.

فما الذي يخيف جماهير ليفربول، وما أهم ما قد يعطل مسيرتهم المظفرة؟

نظرة ألمانية: قمة التاريخ والحاضر ستحدد مستقبل مدرب بايرن ميونيخ

يوم السبت سيذهب بايرن ميونيخ لمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ في بوروسيا بارك بمباراة يكشف الماضي والحاضر عن نديتها الكبيرة فرغم سقوط المضيف بخماسية بميدانه الموسم الماضي إلا أن التاريخ القريب يؤكد صعوبة المواجهة…

الدوري الإنجليزي الممتاز

آرسنال يخسر مجددا

زاد برايتون محن مضيفه ارسنال واسقطه على ارضه 2-1 الخميس في المباراة الثانية باشراف مدربه الموقت السويدي فريدي ليونغبرغ الذي حل بدلا من الاسباني أوناي إيمري المقال، في ختام منافسات المرحلة 15 من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

رسميًا: إيفرتون يقيل سيلفا

أعلن نادي إيفرتون الانكليزي الخميس اقالة مدربه البرتغالي ماركو سيلفا من منصبه اثر النتائج السيئة التي حققها الفريق باشرافه منذ مطلع الموسم الحالي واخرها سقوطه امام جاره ليفربول 2-5 في مباراة الديربي الاربعاء.

بعد الخسارة من مانشستر.. سون حزين و”مستمتع”

طالب الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين زملاءه في فريق توتنهام الإنكليزي لكرة القدم بالعمل لأنه لا يحب الشعور بالحزن الذي أحس به الأربعاء بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد 1-2 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري المحلي.

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة للأسبوع السادس عشر

أسطورة آرسنال السابق يقترب من خلافة إيمري

أكدت تقارير صحفية بريطانية صادرة الخميس عن نية نادي آرسنال تعيين الفرنسي باتريك فييرا مدربًا للفريق خلفاً للمدرب الإسباني أوناي إيمري الذي تمت اقالته منذ أيام بسبب تراجع النتائج.

الدوري الإسباني:

رسمياً: هازارد يغيب عن ريال مدريد في الكلاسيكو!

أعلن نادي ريال مدريد رسمياً اصابة نجم الفريق البلجيكي ايدين هازارد، التي ستبعده عن لقاء الكلاسيكو امام برشلونة في 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

سواريز يفسر تصريحات ميسي ويحدد شروط عودة نيمار

رفض لويس سواريز التسليم بأن زميله في صفوف فريق برشلونة، ليونيل ميسي، قد اقترب من الاعتزال، مدعيًا أن تصريحات النجم الأرجنتيني لم تُفهم بشكل صحيح.

ميسي يقدم كرته الذهبية لجماهير برشلونة أمام ضحيته المُفضلة

من المتوقع أن يُقدم نجم فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي كرته الذهبية السادسة التي حصل عليها مؤخراً أمام جماهير كامب نو، وذلك خلال المباراة المقبلة أمام فريق ريال مايوركا.

فيغو يرفض تأجيل الكلاسيكو: لعبت وسلامتي مهددة



رفض الأسطورة البرتغالية لويس فيغو -نجم برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان السابق- الاعتبارات التي اتخذها الاتحاد الإسباني لتأجيل الكلاسيكو.

…وأضاف: “كرة القدم ليست سياسة، إنهم يحبون سماع أصواتهم وتأجيل المباراة يمنحهم ما يريدون”.

ما الهدايا الغريبة التي قدمها نجوم ريال مدريد لبعضهم؟ ومن كان الغائب الوحيد؟



في قسم الفيديو

فيديو: ليبرون جيمس يُشعل مواقع التواصل بلقطة مضحكة جداً!

خلال تقدم ليبرون بالكرة، أمسك بها لثوان معدودة من دون ان ترتطم بالارض بحسب أصول اللعبة، وهو ما يعتبر في قاموس كرة السلة، بمثابة خطأ المشي في الكرة.

فيديو: مورينيو صافح كل لاعبي مانشستر يونايتد بعد الخسارة!

حرص مدرب توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، على مصافحة كل لاعب في صفوف فريق مانشستر يونايتد بعد انتهاء المباراة بفوز الاخير بنتيجة (2-1).

فيديو: “ما شاء الله والحمد لله” تدوّي في احتفالات مانشستر سيتي!



.. وهتف النجم الأرجنتيني باللغة العربية: “ما شاء الله”، وأتبعه آخر بالقول: “الحمد لله”.