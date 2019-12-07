أخبار نادي برشلونة

آرسنال يخاف من رحيل أوباميانج إلى ريال مدريد أو برشلونة

7 ديسمبر، 2019
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آرسنال يخاف من رحيل أوباميانج إلى ريال مدريد أو برشلونة
بيير إيميريك أوباميانج

موقع سبورت 360 – يخشى نادي آرسنال من تفاقم الأوضاع السيئة داخل ملعب الإمارات بعد النتائج المتردية للفريق والتي قد تدفع المهاجم الجابوني إيميريك أوباميانج لطلب الرحيل من النادي من أجل الفوز بالبطولات.

ويدخل نجم آرسنال السنة الأخيرة من عقده في الموسم المقبل ويبدو أنه غير مستعد لتمديد عقده مع الجانرز.

وبحسب صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية فإن إدارة آرسنال عرضت على اللاعب صاحب الـ30 عاماً التوقيع على عقدٍ جديد لكنه انسحب من المفاوضات.

آرسنال يخشى خسارة أوباميانج في يناير

أوباميانج

أوباميانج

وتزايدات التكهنات في الشهور الأخيرة حول مستقبل الهداف الجابوني مع تداول تقارير عن اهتمام برشلونة وريال مدريد بالتوقيع معه.

وكان يُعتقد بأن نجم دورتموند السابق غير راضٍ عن الطريقة التي يسير بها النادي تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري ولكن حتى بعد رحيل إيمري فإن تفكيره في الخروج لا يزال موجوداً.

ومن جانبها أشارت صحيفة الميرور أن النادي الذي يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي قد يُرحب بانتقال أوباميانج إلى ريال مدريد في حالة تم إدخال المهاجم الصربي صاحب الـ21 عاماً لوكا يوفيتش في الصفقة.

لوكا يوفيتش

لوكا يوفيتش

ولم يندمج المهاجم الصربي مع الأجواء في فريق ملعب السنتياجو برنابيو حتى الآن منذ انتقاله له في الصيف قادماً من فرانفكورت الألماني.

وسجل أوباميانج هذا الموسم 21 هدفاً مع فريق شمال لندن في جميع المسابقات، وربما يكون غياب النادي عن المشاركة في دوري الأبطال سبباُ إضافياً لإصراره على الانتقال إلى فريقٍ آخر.

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