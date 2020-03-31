آلاف الجوعى.. الأمم المتحدة ترصد خسائر الجنوب من السيول

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير اليوم الثلاثاء، عن خسائر كبيرة نتيجة لموجة الأمطار الغزيرة التي ضربت محافظات الجنوب في يومي 24 و 25 مارس الجاري.

وقال إن السيول أثرت بشدة على العاصمة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع والمهرة وحضرموت.

وأوضح أن الأمطار الغزيرة في عدن، غمرت المنازل والطرق في مديريتي كريتر والمعلا.

ولفت إلى تدمير منازل وجسور وطرق وشبكت مياه في محافظة حضرموت، بالإضافة إلى غرق الماشية في مناطق الصوم والحجر وميفا وبروم.

وأكد أن مواقع النازحين داخليًا، تضررت بشكل كبير، بعد تدمير 60 موقعًا للنازحين داخليًا.

ونبه إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية، من الأغذية ونزح المياه والتخلص من الخيام والمواد غير الغذائية والأغطية البلاستيكية.

وكشف عن احتياج ألف و189 عائلة إلى الغذاء و 701 عائلة بحاجة إلى المواد غير الغذائية.

وأشار إلى تقييم المجلس النرويجي للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، احتياج ألف و623 عائلة إلى المواد الغذائية والمواد غير الغذائية في 9 مواقع للنازحين داخليًا، بينما تحتاج 545 عائلة إلى المأوى.

وقال إن نحو 210 أسر نازحة في الضالع، في احتياج إلى مساعدات غذائية بعد تضرر 15 من مواقع النازحين بسبب الأمطار.