المشهد العربي

آلاف الجوعى.. الأمم المتحدة ترصد خسائر الجنوب من السيول

31 مارس، 2020
0

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير اليوم الثلاثاء، عن خسائر كبيرة نتيجة لموجة الأمطار الغزيرة التي ضربت محافظات الجنوب في يومي 24 و 25 مارس الجاري.

وقال إن السيول أثرت بشدة على العاصمة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع والمهرة وحضرموت.

وأوضح أن الأمطار الغزيرة في عدن، غمرت المنازل والطرق في مديريتي كريتر والمعلا.

ولفت إلى تدمير منازل وجسور وطرق وشبكت مياه في محافظة حضرموت، بالإضافة إلى غرق الماشية في مناطق الصوم والحجر وميفا وبروم.

وأكد أن مواقع النازحين داخليًا، تضررت بشكل كبير، بعد تدمير 60 موقعًا للنازحين داخليًا.

ونبه إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية، من الأغذية ونزح المياه والتخلص من الخيام والمواد غير الغذائية والأغطية البلاستيكية.

وكشف عن احتياج ألف و189 عائلة إلى الغذاء و 701 عائلة بحاجة إلى المواد غير الغذائية.

وأشار إلى تقييم المجلس النرويجي للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، احتياج ألف و623 عائلة إلى المواد الغذائية والمواد غير الغذائية في 9 مواقع للنازحين داخليًا، بينما تحتاج 545 عائلة إلى المأوى.

وقال إن نحو 210 أسر نازحة في الضالع، في احتياج إلى مساعدات غذائية بعد تضرر 15 من مواقع النازحين بسبب الأمطار.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
آلاف الأمم الجنوب الجوعى السيول المتحدة ترصد خسائر من

إقرا أيضا

Photo of إلغاء اختبارات التعليم الأساسي والدراسة للمدراس غير المنتظمة

إلغاء اختبارات التعليم الأساسي والدراسة للمدراس غير المنتظمة

31 مارس، 2020
Photo of أمانة الانتقالي تدشن حملة نظافة في العاصمة عدن (صور)

أمانة الانتقالي تدشن حملة نظافة في العاصمة عدن (صور)

31 مارس، 2020
Photo of تسعيرة للسلع الأساسية في ردفان

تسعيرة للسلع الأساسية في ردفان

31 مارس، 2020
Photo of استقرار نسبي للريال مع بداية تعاملات الثلاثاء

استقرار نسبي للريال مع بداية تعاملات الثلاثاء

31 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق