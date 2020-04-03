أخبار نادي برشلونة

آلية خفض الرواتب قد تضرب برشلونة بالسلب!

3 أبريل، 2020
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آلية خفض الرواتب قد تضرب برشلونة بالسلب!

هاي كورة_قال أجانزو رئيس رابطة اللاعبين الإسبان بأن سيتواصل مع كباتن الأندية الاسبوع المقبل، ليقدم لهم اقتراح رابطة أندية الليجا بشأن آلية خصم الرواتب .

برشلونة خفض 70 % من رواتب اللاعبين ولكن إن كان هناك قرار رسمي برقم آخر سيكون برشلونة مضطرا لخصم النسبة المحددة وهذا قد يزيد من مشاكل برشلونة المالية !

الإقتراحات كالتالي:

1_خصم 20% من الراتب في حال إلغاء الموسم.

2_خصم 7.5% من الراتب في حال استكمال الموسم وراء ابواب مغلقة.

3_ خصم 3% من الراتب في حال استكمال الموسم مع جماهير.


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