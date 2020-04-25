اخبار السودان اليوم

آلية مشتركة لتوزيع الغاز وإيقاف التوزيع عبر الميادين

25 أبريل، 2020
0
الغاز في السودان

السودان اليوم :

أصدر وزير الطاقة والتعدين “عادل علي إبراهيم”، قرارا بتشكيل لجنة طوارئ لتوزيع ورقابة غاز الطبخ، وإيقاف التوزيع عبر الميادين لضمان سلامة المواطنين من وباء كورونا.

وأعلن إبراهيم لدى زيارته مستودعات الشجرة، عن آلية جديدة ومشتركة لتوزيع الغاز عبر الوكلاء بإشراف القوات النظامية المشتركة، ولجان الخدمات والتغيير بالأحياء.

وتقوم اللجنة بوضع ومتابعة تنفيذ خطة توزيع الغاز عبر وكلاء شركات الغاز ولجان التغيير والخدمات بالأحياء، وتأمين مستودعات الغاز بمنطقتي الجيلي والشجرة بقوات مشتركة من كل الأجهزة الأمنية: (شرطة عسكرية، دعم سريع، شرطة، أمن اقتصادي)، فضلاً عن تأمين مسار مرور ناقلات الغاز من المستودعات إلى أماكن توزيعها بمجمعات الوكلاء بالأحياء من قبل (شرطة عسكرية، دعم سريع)، وتأمين التوزيع داخل الأحياء عبر لجان التغيير والخدمات بالأحياء مع وكيل المنطقة بواسطة القوة النظامية المشتركة.

وقضى القرار أيضاَ بمنع دخول أي قوات نظامية أو مواطنين داخل المستودعات، ومنع البيع لهما من المستودع، وتنظيم الدخول والخروج من المستودع بواسطة الأمن الاقتصادي حسب المستندات المطلوبة.
ووجه وزير الطاقة اتحاد وكلاء الغاز بتوفير عدد 32 ألف أسطوانة يوميًا كحد أدنى بمستودعي الجيلي والشجرة لتوزيعها للمدن الثلاث، على أن يتم تنسيق الشحن بواسطة الوكلاء وممثلي لجان الأحياء عبر منسقي المدن الثلاثة من داخل المستودع.

وأضاف: يبدأ عمل المستودعات والشركات من الساعة السابعة صباحا يوميا، ويتم زيادة العمالة بواسطة الشركات وزيادة عدد ساعات العمل، مطالباً بالالتزام بتعبئة أسطوانات وناقلات وكلاء الغاز أولا لضمان توزيعها للأحياء باكرا.

ووجه القرار، الشركات، بالالتزام بأسعار تعبئة الغاز بالأسعار المتفق عليها وهي: 123.5 جنيه لمستودع الشجرة، و 122.5 جنيه لمستودع الجيلي.
وتم الاتفاق على ألا يتعدي سعر الأسطوانة للمواطن داخل الحي قيمة مئتي جنيه.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
آلية التوزيع الغاز الميادين عبر لتوزيع مشتركة وإيقاف

إقرا أيضا

Photo of الحكومة توفر مناخا خصبا للتعبئة ضدها

الحكومة توفر مناخا خصبا للتعبئة ضدها

25 أبريل، 2020
Photo of الصين: على المجتمع الدولي أن يراقب عن كثب آثار فيروس كورونا على السودان وشعبه

الصين: على المجتمع الدولي أن يراقب عن كثب آثار فيروس كورونا على السودان وشعبه

25 أبريل، 2020
Photo of فالفيردي: ميسي يمتلك رؤية فنية أفضل من المدربين

فالفيردي: ميسي يمتلك رؤية فنية أفضل من المدربين

25 أبريل، 2020
Photo of وزير الاعلام يعلن عن إنتاج كمامات من القطن السوداني تستخدم لأكثر من مرة

وزير الاعلام يعلن عن إنتاج كمامات من القطن السوداني تستخدم لأكثر من مرة

25 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق