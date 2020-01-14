المشهد العربي

أبرزها للقاهرة وجدة.. ننشر مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء

14 يناير، 2020
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ينشر “المشهد العربي” مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء، الموافق 15 من يناير 2020.
وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:
رقم الرحلة: 607.
خط الرحلة:القاهرة- سيئون- سقطرى.
القاهرة- سيئون :
الإقلاع : 02:15 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة).
الوصول: 06:30 صباحا.
سيئون – سقطرى :
الإقلاع : 11:00 ظهرا.
الوصول: 12:15 ظهرا.
رقم الرحلة: 606.
خط الرحلة:سقطرى-سيئون- القاهرة :
سقطرى – سيئون :
الإقلاع : 13:15 ظهرا.
الوصول : 14:30 ظهرا.
سيئون – القاهرة:
الإقلاع : 15:30 عصرا.
الوصول : 18:15 مساء.
رقم الرحلة: 609.
خط الرحلة: القاهرة- عدن .
الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة).
الوصول : 06:45 صباحا.
رقم الرحلة: 506
خط الرحلة: عدن- جدة
الإقلاع :09:30 صباحا .
الوصول: 11:30 ظهرا.
رقم الرحلة: 507.
خط الرحلة:جدة- عــدن .
الإقلاع :13:00 ظهرا (توقيت جــدة).
الوصول: 15:00 عصرا.
رقم الرحلة: 608
خط الرحلة:عـدن_ القاهرة.
الإقلاع :16:00 مساء.
الوصول: 18:30 مساء.
رقم الرحلة: 648.
خط الرحلة: عدن- عمان.
الإقلاع : 08:45 صباحا.
الوصول: 1100 ظهرا.
رقم الرحلة: 649.
خط الرحلة:عمان- عدن.
الإقلاع :12:00 ظهرا (توقيت عمان).
الوصول: 16:00 مساء.

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