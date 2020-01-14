أبرزها للقاهرة وجدة.. ننشر مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء

ينشر “المشهد العربي” مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء، الموافق 15 من يناير 2020.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:

رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة:القاهرة- سيئون- سقطرى.

القاهرة- سيئون :

الإقلاع : 02:15 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة).

الوصول: 06:30 صباحا.

سيئون – سقطرى :

الإقلاع : 11:00 ظهرا.

الوصول: 12:15 ظهرا.

رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة:سقطرى-سيئون- القاهرة :

سقطرى – سيئون :

الإقلاع : 13:15 ظهرا.

الوصول : 14:30 ظهرا.

سيئون – القاهرة:

الإقلاع : 15:30 عصرا.

الوصول : 18:15 مساء.

رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: القاهرة- عدن .

الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة).

الوصول : 06:45 صباحا.

رقم الرحلة: 506

خط الرحلة: عدن- جدة

الإقلاع :09:30 صباحا .

الوصول: 11:30 ظهرا.

رقم الرحلة: 507.

خط الرحلة:جدة- عــدن .

الإقلاع :13:00 ظهرا (توقيت جــدة).

الوصول: 15:00 عصرا.

رقم الرحلة: 608

خط الرحلة:عـدن_ القاهرة.

الإقلاع :16:00 مساء.

الوصول: 18:30 مساء.

رقم الرحلة: 648.

خط الرحلة: عدن- عمان.

الإقلاع : 08:45 صباحا.

الوصول: 1100 ظهرا.

رقم الرحلة: 649.

خط الرحلة:عمان- عدن.

الإقلاع :12:00 ظهرا (توقيت عمان).

الوصول: 16:00 مساء.