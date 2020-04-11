سبورت 360 – النتائح الجيدة هي الضامن الوحيد لاستمرار المدير الفني في منصبه، وإذا لم يكن الحال هكذا، فإنه سيكون معرضًا لخطر الإقالة.

موسم 20192020 في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، شهد الإطاحة بالعديد من المدربين من منصبهم في الأندية الكبيرة، على الرغم أن الموسم لم ينته حتى الأن، حيث تم تأجيل كل الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونرصد في ذلك التقرير أبرز المدربين الذين تعرضوا للإقالة في موسم 20192020

1)إرنستو فالفيردي (برشلونة)

بعد مطالبات عديدة من جماهير برشلونة الإسباني على مدار أكثر من عامين بإقالة إرنستو فالفيردي، من منصبه، تحركت أخيرًا إدارة النادي الكتالوني واتخذت قرارًا بإقالة المدرب من منصبه، في شهر يناير الماضي، ليحل محل كيكي سيتين.

برشلونة انتظر كثيرًا كي يتخذ خطوة إقالة فالفيردي، الذي خرج بشكل مهين من بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختين متتاليتين أمام كل من، روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي على الترتيب، ولكن خسارة البرسا للقب كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد هذا الموسم، جعلت إدارة البلوجرانا تفقد الصبر على المدرب.

الجماهير الكتالونية في السعودية كان لها مفعول السحر، بعدما أطلقات صافرات الاستهجان على فالفيردي، عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على الرغم من التقدم في النتيجة، الأمر الذي جعل إدارة البرسا تُقيل إرنستو من منصبه، وتم إسناد مهمة المدير الفني إلى كيكي سيتين، من أجل محاولة استعادة هوية النادي.

2) ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام)

واجه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، موسمًا صعبًا مع توتنهام هوتسبير، منذ بداية الموسم الحالي سواء في بطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من الوصول إلى نهائي المسابقة القارية الموسم الماضي.

السبيرز لم يقدم نتائج جيدة وتراجع ترتيبه في الدوري الإنجليزي إلى المركز الحادي عشر، كما تعرض لهزيمة مذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني في لندن بسبعة أهداف مقابل هدفين، بالإضافة إلى الخروج من بطولة كأس كاراباو أمام كولشستر بركلات الترجيح.

إدارة توتنهام اتخذ قرارًا بإقالة بوتشيتينو من منصبه في منتصف نوفمبر الماضي، خلال فترة التوقف الدولي، وتم تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو، مديرًا فنيًا للسبيرز بدلًا منه في اليوم التالي مباشرة، وأفادت بعض التقارير الصحفية في إنجلترا أن المدرب الأرجنتيني دخل في خلاف مع دانييل ليفي، مالك النادي اللندني، حيث طلب الأول تركيب كاميرات في ملعب التدريبات، ولكن الأخير لم يوافق بسبب النفقات.

3) أوناي إيمري (أرسنال)

أطاح أرسنال الإنجليزي بالإسباني أوناي إيمري، في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بعدما حقق الجانرز نتائج سيئة تحت قيادة المدرب، سواء في الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي، وتم تعيين بدلًا منه السويدي فريدريك ليونبيرج، بشكل مؤقت، قبل أن يتولى ميكيل أرتيتا، المهمة بشكل دائم في ديسمبر.

على الرغم من موسم إيمري الأول الجيد مع الجانرز، الذي شهد التأهل إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، إلا أن الفريق عانى بشكل واضح في بداية الموسم الحالي، وظهرت أيضًا عدة مشاكل، أبرزها سحب شارة القيادة من الدولي السويسري جرانيت تشاكا، لاعب خط وسط المدفعجية، بعد مشادته مع جماهير النادي اللندني.

4) ماركو جيامباولو (ميلان)

تعرض ماركو جيامباولو، للإقالة من منصبه كمدير فني لميلان، في أوائل شهر أكتوبر الماضي، بعد بداية مخيبة للآمال للفريق هذا الموسم، وحل محله سيتفانو بيولي.

جيامباولو تولى مهمة تدريب الروسونيري في بداية الصيف الماضي خلفًا لجينارو جاتوزو، ولكنه فشل في انتشال الفريق من محنته، حيث احتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الكالتشيو بعد مرور 7 جولات فقط.

ميلان خسر أربع مباريات في أول 7 جولات في الكالتشيو هذا الموسم، وعلى الرغم من الفوز في أخر مواجهة أمام جنوى بهدفين مقابل هدف وحيد، إلا أنها لم تكن كافية لإنقاذ منصب المدرب صاحب الـ52 عامًا، وذلك بسبب سوء مستوى الفريق وعدم تحسنه.

5) كارلو أنشيلوتي (نابولي)

أعلن نابولي الإيطالي إقالة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق من منصبه، في بداية شهر ديسمبر الماضي، على الرغم من تأهل البارتنوبي لدور الـ16 من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، وحل محله جينارو جاتوزو.

البارتنوبي لم يحقق الفوز في تسع مباريات متتالية في كل البطولات، قبل أن يفوز على جينك البلجيكي بأربعة أهداف دون رد في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ليتأهل كوصيف لمجموعته بجانب ليفربول إلى الدور ثمن النهائي.

أنشيلوتي تولى قيادة نابولي في صيف عام 2018، ولكن تراجع نتائج الفريق بشكل كبير في الموسم الحالي وخصوصًا في الكالتشيو (احتلال المركز السابع في جدول الترتيب)، جعلت إدارة نادي الجنوب الإيطالي تتحرك وتُقيل المدرب.

ليس هذا فحسب وإنما دخل كارلو في نزاع حاد مع أوريليو دي لورينتس، رئيس نابولي في شهر نوفمبر، حيث أمر الأخير لاعبي الفريق بخوض معكسر تدريبي لمدة أسبوع، ولكن المدرب واللاعبون عادوا إلى منازلهم.

6) نيكو كوفاتش (بايرن ميونيخ)

رحل الكرواتي نيكو كوفاتش، عن منصبه كمدير فني لبايرن ميونيخ الألماني في بداية شهر نوفمبر الماضي، بعد الهزيمة القاسية أمام آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في البوندسليجا، وحل محله هانز فليك، بشكل مؤقت، قبل أن يعلن العملاق البافاري قيادة الأخير للفريق بشكل دائم لمدة 3 مواسم.

كوفاتش قاد بايرن ميونيخ في صيف عام 2018، خلفًا ليوب هاينكس، وحقق الدوري الألماني مع الفريق في موسمه الأول، ولكنه العملاق البافاري كافح في بداية الموسم الحالي.

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