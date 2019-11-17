أبرز عناوين "اليمن العربي" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها
ينشر “اليمن العربي” عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019 وهي كالتالي:
صحيفة تكشف رفض التحالف محاولات الإخوان للتلاعب بـ”اتفاق الرياض”
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435084/
البحسني يوجه بتسهيل حركة بواخر الحاويات التابعة للخط الملاحي MSC
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435085/
محافظ حضرموت يصدر توجيهات بمعالجة أي اختلالات بمشاريع طرقات المكلا
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435086/
البحسني يؤكد دعم مشاريع الاستثمار في حضرموت.. صور
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435088/
البحسني يتعرَف على مكونات مصنع انتاج الجبس بالمكلا
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435089/
محافظ حضرموت يرأس اجتماعاً لتسهيل اجراءات المستثمرين بحضرموت
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435091/
البحسني يرعى اتفاقية لتحسين الصالات الداخلية لمتحف المكلا.. صور
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435092/
البحسني يكشف عن تفاصيل لقائه برئيس الجمهورية بما يتعلق بمحافظة حضرموت
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435093/
معين عبدالملك يلتقي الشخصيات الاجتماعية بوادي وصحراء حضرموت
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435095/
الحكومة تحيي قبائل البيضاء وأبنائها الأبطال لتصديهم الشجاع للانقلاب الحوثي
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435096/
انعقاد جلسة توعوية حول القضية الجنوبية في مخرجات الحوار بالمكلا
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435097/
مأرب.. افتتاح مخيم جديد يضم 30 اسرة نازحة
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435099/
احتفالات فرائحية باليوم العالمي للأطفال الخدج بمأرب
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435100/
حضرموت لمكافحة السرطان تحتفي بإختتام الشهر الوردي
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435101/
مركز الملك سلمان يقدم مساعدات صحية لعدد من المحافظات
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435102/
مناقشة مشاريع مؤسسة بناء للتنمية في مجالي الصحة والصرف الصحي بشبوة
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435104/
محافظ شبوة يشدد على ضرورة إستكمال مشروع تأهيل مطار عتق
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435106/
الخارجية الفلسطينية تعلق على تصريحات نتنياهو العدائية
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435107/
لحج.. بدء أعمال الدورة التدريبية الخاصة بمتطوعات صحة المجتمع
الأحد 17 نوفمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/435109/