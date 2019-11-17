اليمن العربي

أبرز عناوين "اليمن العربي" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

اليمن العربي اليمن العربي منذ 5 دقائق
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ينشر “اليمن العربي” عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019 وهي كالتالي:

صحيفة تكشف رفض التحالف محاولات الإخوان للتلاعب بـ”اتفاق الرياض”

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435084/

البحسني يوجه بتسهيل حركة  بواخر الحاويات التابعة للخط الملاحي MSC

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435085/

محافظ حضرموت يصدر توجيهات بمعالجة أي اختلالات بمشاريع طرقات المكلا

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435086/

البحسني يؤكد دعم مشاريع الاستثمار في حضرموت.. صور

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435088/

البحسني يتعرَف على مكونات مصنع انتاج الجبس بالمكلا

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435089/

محافظ حضرموت يرأس اجتماعاً لتسهيل اجراءات المستثمرين بحضرموت

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435091/

البحسني يرعى اتفاقية لتحسين الصالات الداخلية لمتحف المكلا.. صور

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435092/

البحسني يكشف عن تفاصيل لقائه برئيس الجمهورية بما يتعلق بمحافظة حضرموت

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435093/

معين عبدالملك يلتقي الشخصيات الاجتماعية بوادي وصحراء حضرموت

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435095/

الحكومة تحيي قبائل البيضاء وأبنائها الأبطال لتصديهم الشجاع للانقلاب الحوثي

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435096/

انعقاد جلسة توعوية حول القضية الجنوبية في مخرجات الحوار بالمكلا

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435097/

مأرب.. افتتاح مخيم جديد يضم 30 اسرة  نازحة

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435099/

احتفالات فرائحية باليوم العالمي للأطفال الخدج بمأرب

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435100/

حضرموت لمكافحة السرطان تحتفي بإختتام الشهر الوردي

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435101/

مركز الملك سلمان يقدم مساعدات صحية لعدد من المحافظات

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435102/

مناقشة مشاريع مؤسسة بناء للتنمية في مجالي الصحة والصرف الصحي بشبوة

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435104/

محافظ شبوة يشدد على ضرورة إستكمال مشروع تأهيل مطار عتق

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435106/

الخارجية الفلسطينية تعلق على تصريحات نتنياهو العدائية

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435107/

لحج.. بدء أعمال الدورة التدريبية الخاصة بمتطوعات صحة المجتمع

الأحد 17 نوفمبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/435109/

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