اليمن العربي

أبرز عناوين "اليمن العربي" للفترة المسائية اليوم الأربعاء.. تعرف عليها

26 مارس، 2020
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 ينشر “اليمن العربي” أبرز العناوين المتعلقة بالشأن المحلي للفترة المسائية من يومنا هذا الأربعاء، 25/آذار/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

 

 

 

ـ الحكومة ترحب بدعوة أمين عام الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار

 

https://www.elyamnelaraby.com/469316

 

 

 

ـ منظمة الصحة العالمية: أخبار جيدة حول علاج كورونا ستعلن قريبا

 

https://www.elyamnelaraby.com/469314

 

 

 

ـ عاجل.. مليشيا الحوثي تعلن العفو والإفراج عن زعيم البهائيين

 

https://www.elyamnelaraby.com/469310

 

 

 

ـ سفير أمريكا لدى اليمن يدين حكما حوثيا بإعدام زعيم البهائيين

 

https://www.elyamnelaraby.com/469307

 

 

 

ـ قصف صاروخي ومدفعي على مواقع وتجمعات حوثية في شدا ورازح بصعدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/469298

 

 

 

ـ مقاتلات التحالف تشن 20 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بالجوف وسقوط قتلى وجرحى

 

https://www.elyamnelaraby.com/469295

 

 

 

ـ صعدة.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في مديرية باقم

 

https://www.elyamnelaraby.com/469293

 

 

 

ـ عدن .. مدير صيرة يشدد على أهمية معالجة أضرار مياه الأمطار بالمديرية

 

https://www.elyamnelaraby.com/469291

 

 

 

ـ اليمن.. محافظ الحديدة يوجه بتشكيل لجنة مشتركة وتجهيز غرفة عمليات لمواجهة كورونا

 

https://www.elyamnelaraby.com/469287

 

 

 

ـ رئيس الوزراء يطلع على الأضرار البشرية والمادية جراء الأمطار في عدن

 

https://www.elyamnelaraby.com/469282

 

 

 

ـ البركاني يقدم للرئيس هادي سلسلة مقترحات أبرزها عودة القيادات العسكرية إلى مأرب.

 

https://www.elyamnelaraby.com/469281

 

 

 

ـ البحسني: حضرموت خالية حتى الآن من فيروس كورونا ولكن يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

 

https://www.elyamnelaraby.com/469278

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