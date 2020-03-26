أبرز عناوين "اليمن العربي" للفترة المسائية اليوم الأربعاء.. تعرف عليها

ينشر “اليمن العربي” أبرز العناوين المتعلقة بالشأن المحلي للفترة المسائية من يومنا هذا الأربعاء، 25/آذار/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ الحكومة ترحب بدعوة أمين عام الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار

https://www.elyamnelaraby.com/469316

ـ منظمة الصحة العالمية: أخبار جيدة حول علاج كورونا ستعلن قريبا

https://www.elyamnelaraby.com/469314

ـ عاجل.. مليشيا الحوثي تعلن العفو والإفراج عن زعيم البهائيين

https://www.elyamnelaraby.com/469310

ـ سفير أمريكا لدى اليمن يدين حكما حوثيا بإعدام زعيم البهائيين

https://www.elyamnelaraby.com/469307

ـ قصف صاروخي ومدفعي على مواقع وتجمعات حوثية في شدا ورازح بصعدة

https://www.elyamnelaraby.com/469298

ـ مقاتلات التحالف تشن 20 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بالجوف وسقوط قتلى وجرحى

https://www.elyamnelaraby.com/469295

ـ صعدة.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في مديرية باقم

https://www.elyamnelaraby.com/469293

ـ عدن .. مدير صيرة يشدد على أهمية معالجة أضرار مياه الأمطار بالمديرية

https://www.elyamnelaraby.com/469291

ـ اليمن.. محافظ الحديدة يوجه بتشكيل لجنة مشتركة وتجهيز غرفة عمليات لمواجهة كورونا

https://www.elyamnelaraby.com/469287

ـ رئيس الوزراء يطلع على الأضرار البشرية والمادية جراء الأمطار في عدن

https://www.elyamnelaraby.com/469282

ـ البركاني يقدم للرئيس هادي سلسلة مقترحات أبرزها عودة القيادات العسكرية إلى مأرب.

https://www.elyamnelaraby.com/469281

ـ البحسني: حضرموت خالية حتى الآن من فيروس كورونا ولكن يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

https://www.elyamnelaraby.com/469278