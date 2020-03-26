أبرز عناوين "اليمن العربي" للفترة المسائية اليوم الأربعاء.. تعرف عليها
ينشر “اليمن العربي” أبرز العناوين المتعلقة بالشأن المحلي للفترة المسائية من يومنا هذا الأربعاء، 25/آذار/2020، والتي جاءت على النحو التالي:
ـ الحكومة ترحب بدعوة أمين عام الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار
https://www.elyamnelaraby.com/469316
ـ منظمة الصحة العالمية: أخبار جيدة حول علاج كورونا ستعلن قريبا
https://www.elyamnelaraby.com/469314
ـ عاجل.. مليشيا الحوثي تعلن العفو والإفراج عن زعيم البهائيين
https://www.elyamnelaraby.com/469310
ـ سفير أمريكا لدى اليمن يدين حكما حوثيا بإعدام زعيم البهائيين
https://www.elyamnelaraby.com/469307
ـ قصف صاروخي ومدفعي على مواقع وتجمعات حوثية في شدا ورازح بصعدة
https://www.elyamnelaraby.com/469298
ـ مقاتلات التحالف تشن 20 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بالجوف وسقوط قتلى وجرحى
https://www.elyamnelaraby.com/469295
ـ صعدة.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في مديرية باقم
https://www.elyamnelaraby.com/469293
ـ عدن .. مدير صيرة يشدد على أهمية معالجة أضرار مياه الأمطار بالمديرية
https://www.elyamnelaraby.com/469291
ـ اليمن.. محافظ الحديدة يوجه بتشكيل لجنة مشتركة وتجهيز غرفة عمليات لمواجهة كورونا
https://www.elyamnelaraby.com/469287
ـ رئيس الوزراء يطلع على الأضرار البشرية والمادية جراء الأمطار في عدن
https://www.elyamnelaraby.com/469282
ـ البركاني يقدم للرئيس هادي سلسلة مقترحات أبرزها عودة القيادات العسكرية إلى مأرب.
https://www.elyamnelaraby.com/469281
ـ البحسني: حضرموت خالية حتى الآن من فيروس كورونا ولكن يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية
https://www.elyamnelaraby.com/469278