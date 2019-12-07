أبرز عناوين "اليمن العربي" للفترة المسائية اليوم الجمعة .. تعرف عليها
ينشر “اليمن العربي” أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019، وهي كالتالي:
الكازمي يصل إلى مدينة سيئون ومصادر تكشف “اليمن العربي” السبب
https://www.elyamnelaraby.com/440062
قيادي في الانتقالي: مليشيا الإصلاح تعلن انقلابها الصريح على اتفاق الرياض
https://www.elyamnelaraby.com/440071/
مليشيا الحوثي تنفذ حملة مداهمات وخطف لمواطنين في قعطبة بالضالع
https://www.elyamnelaraby.com/440073
لجنة التحقيق في قضية الحمادي.. عملية اغتيال ثانية
https://www.elyamnelaraby.com/440075/
صعدة.. مقتل قيادي حوثي بكمين للجيش بين الصفراء وباقم
https://www.elyamnelaraby.com/440076/
اللواء 35 يطالب بلجنة محايدة للتحقيق في اغتيال الحمادي
https://www.elyamnelaraby.com/440077
أرقام صادمة لحوادث المرور في العاصمة صنعاء
https://www.elyamnelaraby.com/440082/
سقطرى.. جهود رسمية للتخفيف من أضرار المنخفض الجوي
https://www.elyamnelaraby.com/440085/
مليشيا الحوثي تواصل خروقها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/440103/
قائد حزام أبين يوجه رسالة هامة إلى قبائل محافظة مأرب
https://www.elyamnelaraby.com/440106/