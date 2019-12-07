اليمن العربي

أبرز عناوين "اليمن العربي" للفترة المسائية اليوم الجمعة .. تعرف عليها

7 ديسمبر، 2019
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ينشر “اليمن العربي” أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019، وهي كالتالي:

الكازمي يصل إلى مدينة سيئون ومصادر تكشف “اليمن العربي” السبب

https://www.elyamnelaraby.com/440062

قيادي في الانتقالي: مليشيا الإصلاح تعلن انقلابها الصريح على اتفاق الرياض

https://www.elyamnelaraby.com/440071/

مليشيا الحوثي تنفذ حملة مداهمات وخطف لمواطنين في قعطبة بالضالع

https://www.elyamnelaraby.com/440073

لجنة التحقيق في قضية الحمادي.. عملية اغتيال ثانية

https://www.elyamnelaraby.com/440075/

صعدة.. مقتل قيادي حوثي بكمين للجيش بين الصفراء وباقم

https://www.elyamnelaraby.com/440076/

اللواء 35 يطالب بلجنة محايدة للتحقيق في اغتيال الحمادي

https://www.elyamnelaraby.com/440077

أرقام صادمة لحوادث المرور في العاصمة صنعاء

https://www.elyamnelaraby.com/440082/

سقطرى.. جهود رسمية للتخفيف من أضرار المنخفض الجوي

https://www.elyamnelaraby.com/440085/

مليشيا الحوثي تواصل خروقها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة

https://www.elyamnelaraby.com/440103/

قائد حزام أبين يوجه رسالة هامة إلى قبائل محافظة مأرب

https://www.elyamnelaraby.com/440106/

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