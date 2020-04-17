عدن تايم

أبرز ما تضمنته آخر إحـــــاطة للمبعوث الأممي لليمن السيد مارتن غريفيث

17 أبريل، 2020
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قال المبعوث الاممي مارتن غريفيث ان اليمن لا يستطيع القتال على جبهتي الحرب والجائحة في نفس الوقت.

  نشر الموقع الرسمي لمكتب المبعوث الاممي الخاص مارتن غريفيث إحاطة أخيرة طويلة تقدم بها المبعوث الاممي ، وضع فيها مجلس الامم المتحدة حول آخر تطورات الوضع في اليمن.

وأشارت الاحاطة بمجملها إلى أن هناك فرصة سانحة أمامنا لإحلال السلام في اليمن،.

، وتأتي هذه الفرصة في الوقت الذي تمر فيه البلاد ببعض من أصعب ما مر عليها من أيام.
وقال غريفت أنه تعد لجميع الفرقاء السياسيين بالبلد مقترحات تضمن وقف إطلاق النَّار في عموم اليمن، إطلاق سراح السجناء والمحتجزين، وفتح مطار صنعاء الدولي، ودفع رواتب موظفي القطاع الحكومي، وفتح الطرق الرئيسية، وضمان رسو السفن المحملة بالسلع الأساسية في موانئ الحديدة، الاستئناف العاجل للعملية السياسية.

وأشار غريفت إلى إن جائحة فيروس كورونا في اليمن تتطلب جل اهتمامنا ومواردنا، فاليمن لا يستطيع القتال على جبهتي الحرب والجائحة في نفس الوقت.

وهذه المعركة الجديدة في مواجهة الجائحة قد تستنزف قدرات اليمن.

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