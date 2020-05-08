أخبار نادي برشلونة

أبرز مشاهد إنريكي في عيد ميلاده الـ 50

8 مايو، 2020
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أبرز مشاهد إنريكي في عيد ميلاده الـ 50


يحتفل  المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الخمسين، حيث ولد المدرب السابق لفريق برشلونة في 8 مايو من عام 1970، وخاض مشوارا حافلا داخل المستطيل الأخضر سواء كلاعب أو على مقاعد المدربين.

وبدأ لويس إنريكى مشواره كلاعب مع سبورتنج خيخون ثم انتقل إلى صفوف ريال مدريد ولعب بقميصه بين عامي 1991 و1996، قبل أن يرحل لصفوف الغريم التقليدي برشلونة والذى أنهى مسيرته معه عام 2004.

وفاز انريكي بثلاثة ألقاب فى مشواره مع ريال مدريد هي الدوري الإسباني والكأس وكأس السوبر المحلى، فيما حصد 7 ألقاب بقميص برشلونة كلاعب كالتالى: الدوري الإسباني مرتين، كأس ملك إسبانيا مرتين، كأس السوبر الإسبانى، السوبر الأوروبى، وكأس الكؤوس الأوروبية”.

وعلى المستوى التدريبى، قاد إنريكى فريق برشلونة لمدة 3 سنوات حافلة بالإنجازات، حيث حقق المدرب الإسبانى 9 ألقاب مع البارسا هي (3 ألقاب كأس إسبانيا، لقبين بالدوري الإسباني، دورى أبطال أوروبا، السوبر الأوروبى، السوبر الإسبانى، كأس العالم للأندية).

لويس إنريكي


لويس إنريكي


لويس إنريكي


لويس إنريكي 


لويس إنريكي


لويس إنريكي


لويس إنريكي


لويس إنريكي 

 

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