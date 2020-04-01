أبرز 10 “ريمونتادا” لـ مان يونايتد في تاريخ البريميرليج



تعد عودة برشلونة الإسبانى أمام باريس سان جيرمان الفرنسى فى دورى أبطال أوروبا موسم 2016-2017، هى أبرز “ريمونتادا” فى تاريخ كرة القدم، بعد أم نجح البارسا فى الفوز إياب على البى إسى جى 6-1 بعد خسارته ذهاب 4-0 بملعب “حديقة الأمراء”.



ويعتبر فريق مانشستر يونايتد من أبرز الفرق الإنجليزية التى نجحت فى العودة خلال مباريات الدورى الإنجليزى “البريميرليج”.



ويحتل مان يونايتد المركز الخامس فى جدول ترتيب الموسم الحالى للبريميرليج برصيد 45 نقطة قبل فترة التوقف الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا.



ونستعرض لكم أبرز 10 “ريمونتادا” للشياطين الحمر فى تاريخ البريميرليج:

