أخبار نادي برشلونة

أبرز 10 “ريمونتادا” لـ مان يونايتد في تاريخ البريميرليج

2 أبريل، 2020
0
مان يونايتد


تعد عودة برشلونة الإسبانى أمام باريس سان جيرمان الفرنسى فى دورى أبطال أوروبا موسم 2016-2017، هى أبرز “ريمونتادا” فى تاريخ كرة القدم، بعد أم نجح البارسا فى الفوز إياب على البى إسى جى 6-1 بعد خسارته ذهاب 4-0 بملعب “حديقة الأمراء”.

ويعتبر فريق مانشستر يونايتد من أبرز الفرق الإنجليزية التى نجحت فى العودة خلال مباريات الدورى الإنجليزى “البريميرليج”.

ويحتل مان يونايتد المركز الخامس فى جدول ترتيب الموسم الحالى للبريميرليج برصيد 45 نقطة قبل فترة التوقف الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا.

ونستعرض لكم أبرز 10 “ريمونتادا” للشياطين الحمر فى تاريخ البريميرليج:

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبرز البريميرليج الدوري الانجليزي تاريخ ريمونتادا سوبر كورة في لـ مان مان يونايتد مانشستر يونايتد يونايتد

إقرا أيضا

Photo of أخبار برشلونة : فابريجاس يستبعد جوارديولا في قائمة أفضل المدربين الذين عمل معهم

أخبار برشلونة : فابريجاس يستبعد جوارديولا في قائمة أفضل المدربين الذين عمل معهم

2 أبريل، 2020
Photo of جريزمان حول أزمة جيرو وبنزيما: حديثي يسبب المشاكل

جريزمان حول أزمة جيرو وبنزيما: حديثي يسبب المشاكل

2 أبريل، 2020
Photo of ماذا سيحدث في حال رحيل صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة ؟

ماذا سيحدث في حال رحيل صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة ؟

2 أبريل، 2020
Photo of أخبار برشلونة : لوكاس فاسكيز : رونالدو وميسي الأفضل في تاريخ كرة القدم

أخبار برشلونة : لوكاس فاسكيز : رونالدو وميسي الأفضل في تاريخ كرة القدم

2 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق