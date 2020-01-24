أخبار نادي برشلونة

أبرز 10 صفقات لـ برشلونة في الميركاتو الشتوي

24 يناير، 2020
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برشلونة


يسعى نادى برشلونة الإسبانى للتعاقد مع مهاجم خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارى، بعد الإصابة التى تعرض لها الأوروجويانى لويس سواريز وغيابه لمدة 4 أشهر عن الملاعب.

ورصدت صحيفة “آس” الإسبانية أبرز 10 صفقات أبرمها النادى الكتالونى فى موسم الانتقالات الشتوية:

1- البرازيلى فيليب كوتينيو (ليفربول) 145 مليون يورو

2- البرازيلى جيوفانى (كروزيرو) 21 مليون يورو

3- الكولومبى يارى مينا (بالميراس) 11.8 مليون يورو

4- الهولنديان فرانك ورونالد دى بوير (أياكس) 15 مليون يورو

5- الأرجنتينى ماكسى لوبيز (ريفر بليت) 6.5 مليون يورو

6- الهولندى إبراهيم أفيلاى (ايندهوفن) 3 ملايين يورو

7- الهولندى إدجار ديفيز (يوفنتوس) مليونى يورو

8- جان كلير توديبو (تولوز) مليون يورو

9- الغانى كيفن برينس بواتينج (ساسولو) مليون يورو

10- خوسيه مانويل بينتو (سلتا فيجو) 500 ألف يورو

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