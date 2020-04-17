أخبار نادي برشلونة

أبرز 10 نجوم رفضوا الانضمام لريال مدريد رغم إغراءات الملكى

17 أبريل، 2020
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ريال مدريد


رفض العديد من نجوم كرة القدم الانضمام إلى صفوف ريال مدريد في مناسبات مختلفة، رغم الإغراءات الممنوحة لهم منهم من انضم للغريم برشلونة، ومنهم من فضل استكمال رحلته مع فريقه.

ونستعرض أبرز من رفضوا الفريق الملكي..روبرت ليفاندوفسكى


“فضل البقاء في بايرن ميونخ على الانتقال لريال مدريد 2007

نيمار دا سيلفا
 


“فضل الانتقال إلى برشلونة على الريال ويرفض الانتقال إليه حاليا”

كيليان مبابي
 


حاول ريال مدريد جلب اللاعب حينما تألق في موناكو عام 2017 ولكنه فضل الاستمرار في فرنسا واللعب لباريس سان جيرمان

لويس سواريز
 


حاول ريال مدريد ضمه من ليفربول لكن اللاعب رفض قبل ارتداءه قميص برشلونة

ستيفن جيرارد
 


حاول ريال مدريد ضمه في مناسبتين ولكنّه رفض الرحيل عن ليفربول

فرناندو توريس
 


حاول بيريز التعاقد معه مرتين ولكنّه اللاعب رفض بصورة قاطعة اللعب في إسبانيا سوى لأتلتيكو مدريد

دافيد سيلفا
 


حينما كان في فالنسيا حاول ريال مدريد ضمه، ولكن بسبب انفصال والديه قرر مغادرة إسبانيا واللعب لمانشستر سيتي

باتريك فييرا
 


كان دائمًا مطلوبًا في ريال مدريد ولكن أرسنال رفض التخلي عنه مهما كانت المغريات

رود خوليت


كاد ريال مدريد أن يتعاقد معه مقابل 6 ملايين يورو لكنّه انضم إلى ميلان ولاحقًا أقصى البلانكوس من دوري الأبطال

جولين جيريرو
 


 حاول الملكي ضمه في التسعينات لكن قلبه استمر متعلقًا بأتلتيك بلباو

 

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