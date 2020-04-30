أبطال السابع والحادي عشر عمالقة سحقوا هجوماً وتسللاً حوثياً في جبهة حيس بالحديدة

@ حيس، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-05-01 00:44:48

تصدى أبطال القوات المشتركة لزحفٍ وهجومٍ عنيف شنته المليشيات الحوثية على مواقعهم في جبهة حيس جنوب محافظة الحديدة، وتمكنوا أيضاً من إفشال محاولة تسلل للمليشيات عقب تصدي القوات لهجومها الخاسر في محاولات متزايدة تقوم بها المليشيات لتفجير الأوضاع عسكرياً.

مصادر عسكرية أوضحت لنيوزيمن، أن أبطال اللواء الحادي عشر عمالقة بقيادة القائد “مصطفى دوبله” تمكنوا صباح الخميس من صد زحف وهجوم عنيف شنته مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، على مواقعهم الشمالية الغربية في منطقة بيت مغاري بمدينة حيس.

المصادر أكدت أن الهجوم الحوثي استمر أكثر من ساعة واستخدمت فيه المليشيات مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية والتي أغلبها تساقطت بالقرب من المساكن بقرية بيت مغاري الآهلة بالسكان.

وأشارت المصادر إلى أن الأبطال تمكنوا من الرد على مصادر نيران المليشيات الحوثية محققين بذلك ضربات مباشرة وموجعة، وكبدوا العناصر المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما لاذ البقية منهم بالفرار مخلفين وراءهم جثث قتلاهم وجرحاهم يجرون أذيال الهزيمة.

وسبب القصف الحوثي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية حالة من الذعر والخوف في أوساط الأهالي بمنطقة بيت مغاري والمناطق القريبة والمجاورة التي طالها القصف.

وفي السياق، كسر أبطال اللواء السابع عمالقة بقيادة العميد “علي الكُنيني محاولة تسلل للعناصر الحوثية عندما حاولت الاقتراب من مواقعهم الأمامية لجبهة حيس.

مصدر عسكري وميداني في جبهة حيس قال لنيوزيمن، إن الأبطال المرابطين في خطوط المواجهات مع ذراع إيران في اليمن، كسروا تلك المحاولة الفاشلة بكل بسالة.

وأكد المصدر أن العناصر المتسللة حاولت الاقتراب صباح الخميس من جهة مزرعة قاسم حسين ويعد هذا التسلل الثالث خلال اربعة ايام تقوم به المليشيات على مواقع القوات شمال شرق المدينة، وكبدوا العناصر الحوثية خسائر في عتادها ولاذو بالفرار.

وكان أكد لنيوزيمن مصدر عسكري في القوات المشتركة المرابطة بجبهة حيس رصد تحركات متواصلة للمليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها بمحيط المدينة واستمرار الاستحداثات القتالية.

وأشار المصدر إلى رصد تحركات لمجاميع حوثية في عدد من المزارع والمناطق السكنية التي أخليت من السكان واستولت عليها عناصر المليشيات وتواصل الاستحداثات وأعمال الحفر ونصب المتاريس والخنادق.

وفي السياق نفسه قال راصدون لنيوزيمن، إن المليشيات تستقدم مسلحين وتكدس أسلحة في عدد من الورش ومعامل إعداد وصناعة “البُلُك” باتجاه مدينة حيس.

القوات المشتركة رصدت يوم الاثنين أيضا تحركات لمجاميع من مسلحي المليشيات الحوثية في مزارع قاسم حسين، وهو ما يؤكد نوايا المليشيات للتصعيد العسكري، بحسب مصدر ميداني.