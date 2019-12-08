أبناء الجالية الجنوبية في تبوك السعودية يقيمون حفل فني بمناسبة عيد الاستقلال

أقام ابناء الجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية بمدينة تبوك حفلا ثقافي وفني بمناسبة عيد الإستقلال الأول 30 نوفمبر المجيد وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم

تلاها كلمة لرئيس الجالية الجنوبية في مدينة تبوك *الأستاذ : توفيق فضل ناصر* رحب فيها بأبناء الجالية في تبوك وفي كافة الحضور ونقل لهم تحيات رئيس الجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج *الشيخ : عباس صنيج الشاعري كما نقل للحاضرين تحيات رئيس الجالية الجنوبية في المناطق الشمالية للمملكة *الشيخ : حسين محمد هرهره*

وبهذه المناسبة العظيمة المتمثلة في ذكرى عيد الإستقلال الأول 30 من نوفمبر قام برفع تحيات أبناء الجنوب في *مدينة تبوك* إلى القيادة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي والجمعية العامة متمثلة *بالسيد الرئيس : عيدروس قاسم الزبيدي* وإلى كافة أعضاء الجمعية والمجلس وإلى كافة أبناء شعبنا الجنوبي العظيم…

وتطرق إلى شرح الصعوبات والعراقيل التي يضعها المحتل وأعوانه في طريق الحرية والإستقلال وكيف تغلبت القيادة السياسية وشعبنا الجنوبي من تجاوز الكثير من هذه المنعطفات بنجاح داعياً إلى تكاتف وتظافر الجهود من جميع أبناء الجنوب من أجل التسريع في استعادة هويتنا ودولتنا الجنوبية كاملة السيادة.

بعدها ترحم على أرواح الشهداء الطاهرة الذي قدموا أنفسهم في سبيل الحرية والكرامة والدفاع عن الوطن ودعاء الجهات المختصة والميسورين إلى رعاية أسر الشهداء والعناية بالجرحى في الداخل والخارج ومد يد العون لهم…

ثم ذكر بمراحل الثورة الجنوبية وإلى أين وصل صداها اليوم بفضل الله ثم تضحيات الرجال المخلصين لقضيتنا العادلة.

ثم بارك إتفاق الرياض الذي رعته الشقيقة الكبرى قائدة عاصفة الحزم المملكة العربية السعودية وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة مثمناً هذا الدور العربي الجبار.

ثم ألقى نائب رئيس الجالية الجنوبية في مدينة تبوك *الأستاذ : عبدالسلام الناخبي كلمة رحب فيها بجميع الحضور وهنى الجميع بمناسبة عيد الإستقلال الأول 30 نوفمبر وبمناسبة توقيع إتفاق الرياض التاريخي وهنى الأشقاء في المملكة العربية السعودية بذكرى البيعة *لسمو الملك : سلمان بن عبدالعزيز* حفظه الله ورعاه

وهنى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعيد الإتحاد الوطني.

بعدها دعاء النشطاء الجنوبيون التحلي بالأخلاق العالية أثناء النقاش في وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة والأخبار الكاذبة التي ينشرها أعداء الجنوب ودعى إلى اضفاء روح المحبة والتآلف بين الجنوبيين لكون شعبنا الجنوبي يتميز بموروث ثقافي متميز نفخر به جميعا.

وجدد ثقة أبناء الجالية خاصة والجنوب عامة بالقيادة السياسية للمجلس الإنتقالي الجنوبي ممثل وحامل القضية الجنوبية وتمنى للجميع التوفيق والنجاح والنصر لأبطالنا في ميادين الشرف والبطولة.

وبعد ذلك القى رئيس الأنشطة الرياضية بالجالية *الكابتن : جاعم السعدي*

كلمة حيا فيها بالحضور جميعا ونقل عدة رسائل وجهها *الرئيس القائد : عيدروس قاسم الزبيدي* إلى أبناء الجالية الجنوبية :

الرسالة الأول : يطمئن الجميع بأن المجلس الانتقالي الجنوبي لن يتنازل عن حق شعب الجنوب في تقرير مصيره وانه لا يزال عند وعده *عهد الرجال للرجال*

الرسالة الثانية : دعاء كافة أبناء الجاليات الجنوبية في أرض المهجر إلى التحلي بالأخلاق العالية ونشر الفكر الجنوبي الثقافي بشكل متميز على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي بصورة مشرفة ومشرقة لكون كل فرد منهم يعتبر سفيرا للقضية الجنوبية في البلد الذي يعيش فيه.

الرسالة الثالثة : التحلي بالصبر فالجنوب قادم قادم بإذن الله تعالى وثقوا باننا نسير بكم في طريق آمن لاستعادة الدولة عبر الأطر القانونية الدولية خطوة بخطوة.

ثم اختتم الكلمات *الأستاذ : عبدالسلام السعدي*

بكلمة تطرق فيها إلى مسيرة النضال والكفاح لشعبنا الجنوبي الجسور

ثم أثنى على الدور الريادي الذي تقوم به دول التحالف العربي وتوحد أهداف المشروع العربي مع ابناء الجنوب

ثم نوه إلى المراحل المتقدمة التي وصلت إليها قضيتنا الجنوبية العادلة مثمناً الدعم الذي قام به أبناء الجاليات الجنوبية في المملكة العربية السعودية وكافة دول المهجر بدعم القضية الجنوبية منذ بداية مراحلها حتى اليوم.

وعبر بإسم أبناء الجنوب في الجالية بأنه لايوجد حل للصراع في اليمن إلا بحل الدولتين لما لذلك من نفع للشعبين الشقيقين واستقرار للمنطقة والتعايش بسلام.

بعد ذلك بدأت الفقرة الفنية التي احياها الشباب بالأغاني الثورية الوطنية والرقصات الشعبية التي نالت استحسان الجميع.

*إخوانكم أبناء الجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية بمدينة تبوك*