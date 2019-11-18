أبناء المهرة يثورون ضد الوزير الهارب” الميسري”

المهرة (المندب نيوز) خاص

نظم أبناء محافظة المهرة تظاهرة شعبية غاضبة منددة بالتواجد المشبوه لوزير الداخلية أحمد الميسري ، الذي وصل المحافظة عقب رفضه من المملكة العربية السعودية .

وطالب المحتجون بطرد الوزير الميسري الذي يقيم لقاءات يهدف من خلالها الإساءة لدول التحالف العربي ومحاولة تهييج الشارع والدعوة الى الفتنة والفوضى .

ورفع المحتجون أعلام الجنوب والسعودية والامارات والشعارات المناهضة لما يقوم به بإسم المهرة ، كما ألقيت عدد من الكلمات والقصائد الشعرية المنددة بتواجد الميسري ، مطالبين الجهات المسؤولة بطرده على وجه السرعة واحترام الإرادة الشعبية .