المندب نيوز

أبناء المهرة يثورون ضد الوزير الهارب” الميسري”

المندب نيوز المندب نيوز منذ 8 دقائق
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أبناء المهرة يثورون ضد الوزير الهارب” الميسري”

المهرة (المندب نيوز) خاص

نظم أبناء محافظة المهرة تظاهرة شعبية غاضبة منددة بالتواجد المشبوه لوزير الداخلية أحمد الميسري ، الذي وصل المحافظة عقب رفضه من المملكة العربية السعودية .

وطالب المحتجون بطرد الوزير الميسري الذي يقيم لقاءات يهدف من خلالها الإساءة لدول التحالف العربي ومحاولة تهييج الشارع والدعوة الى الفتنة والفوضى .

ورفع المحتجون أعلام الجنوب والسعودية والامارات والشعارات المناهضة لما يقوم به بإسم المهرة ، كما ألقيت عدد من الكلمات والقصائد الشعرية المنددة بتواجد الميسري ، مطالبين الجهات المسؤولة بطرده على وجه السرعة واحترام الإرادة الشعبية .

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