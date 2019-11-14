المشهد العربي

أبناء شبوة يجددون مطلبهم بإطلاق سراح المختطفين لدى السلطة المحلية

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 4 دقائق
0 أقل من دقيقة

دعا أبناء محافظة شبوة المشاركين في أربعينية الشهيد سعيد تاجرة القميشي، كل الجنوبيين الذين يعادون القضية الجنوبية إلى العودة للصفوف.

وطالب أبناء شبوة في الكلمة التي ألقاها الشيخ لحمر علي لسود العولقي نيابةً عنهم، ما يسمى السلطة المحلية بسرعة الإفراج عن الأسرى والمختطفين لديها.

وشدد العولقي على أن أبناء شبوة سيعملون ما في وسعهم في سبيل إطلاق سراح جميع الأسرى.

ولفت إلى أن المقاومة الجنوبية شبوة ستبقى حريصة على رعاية أسر الشهداء، لأن أبنائهم هم الطريق السوي الذي يسير عليه الجميع.

وأشار إلى أن المقاومة تعد صمام الأمان للثورة الجنوبية ووريث الحراك الشعبي الجنوبي.

الوسوم
أبناء السلطة المحلية المختطفين بإطلاق سراح شبوة لدى مطلبهم يجددون
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of توجيهات من الانتقالي بحماية المعالم التاريخية في عدن

توجيهات من الانتقالي بحماية المعالم التاريخية في عدن

منذ 21 دقيقة
Photo of 30 مليون ريال مصاريف شهرية لقيادي حوثي بارز

30 مليون ريال مصاريف شهرية لقيادي حوثي بارز

منذ 37 دقيقة
Photo of الدويل: الانتقالي الجنوبي هو الجدير بكسب القضية مهما حاول الأعداء

الدويل: الانتقالي الجنوبي هو الجدير بكسب القضية مهما حاول الأعداء

منذ 52 دقيقة
Photo of الانتقالي يُحضر لمسيرة جماهيرية بالمهرة لتأييد اتفاق الرياض

الانتقالي يُحضر لمسيرة جماهيرية بالمهرة لتأييد اتفاق الرياض

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق