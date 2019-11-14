أبناء شبوة يجددون مطلبهم بإطلاق سراح المختطفين لدى السلطة المحلية

دعا أبناء محافظة شبوة المشاركين في أربعينية الشهيد سعيد تاجرة القميشي، كل الجنوبيين الذين يعادون القضية الجنوبية إلى العودة للصفوف.

وطالب أبناء شبوة في الكلمة التي ألقاها الشيخ لحمر علي لسود العولقي نيابةً عنهم، ما يسمى السلطة المحلية بسرعة الإفراج عن الأسرى والمختطفين لديها.

وشدد العولقي على أن أبناء شبوة سيعملون ما في وسعهم في سبيل إطلاق سراح جميع الأسرى.

ولفت إلى أن المقاومة الجنوبية شبوة ستبقى حريصة على رعاية أسر الشهداء، لأن أبنائهم هم الطريق السوي الذي يسير عليه الجميع.

وأشار إلى أن المقاومة تعد صمام الأمان للثورة الجنوبية ووريث الحراك الشعبي الجنوبي.