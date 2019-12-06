عدن الغد
أبناء عدن يدعون لتجمع بمتنفس “ابو دست” للتنديد بمحاولة بيعه
ارشيفية
دعا شباب العاصمة عدن الى تجمع في متنفس “ابو دست” بمنطقة صيرة للتنديد بمحاولة بيعه وتحويلة الى منشأة خاصة .
وأعلن شباب عدن” #لمة-ابناء-عدن ” التجمع عصر غدا السبت في متنفس ابو دست واطلقوا هاشتاج #عدن-لأبنائها-وشعبها على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بمحاولة طمس هوية متنفسات ومناطق عدن الأثيرة.
ولفت شباب #لمة-ابناء-عدن ” انهم لن يفرطوا بمدينتهم التي يحاول نافذون انتهاج معالمها ومتنفساتها , مؤكدين انه لا يحق لاي شخص محاولة التعدي على متنفسات عدن وتحويلها الى منشأت خاصة وانهم سيقفون بكل الطرق للدفاع عنها.