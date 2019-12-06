أبناء عدن يدعون لتجمع بمتنفس “ابو دست” للتنديد بمحاولة بيعه

ارشيفية

دعا شباب العاصمة عدن الى تجمع في متنفس “ابو دست” بمنطقة صيرة للتنديد بمحاولة بيعه وتحويلة الى منشأة خاصة .



وأعلن شباب عدن” #لمة-ابناء-عدن ” التجمع عصر غدا السبت في متنفس ابو دست واطلقوا هاشتاج #عدن-لأبنائها-وشعبها على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بمحاولة طمس هوية متنفسات ومناطق عدن الأثيرة.



ولفت شباب #لمة-ابناء-عدن ” انهم لن يفرطوا بمدينتهم التي يحاول نافذون انتهاج معالمها ومتنفساتها , مؤكدين انه لا يحق لاي شخص محاولة التعدي على متنفسات عدن وتحويلها الى منشأت خاصة وانهم سيقفون بكل الطرق للدفاع عنها.