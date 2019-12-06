عدن الغد

أبناء عدن يدعون لتجمع بمتنفس “ابو دست” للتنديد بمحاولة بيعه

6 ديسمبر، 2019
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أبناء عدن يدعون لتجمع بمتنفس "ابو دست" للتنديد بمحاولة بيعه

ارشيفية

دعا شباب العاصمة عدن الى تجمع في متنفس “ابو دست” بمنطقة صيرة للتنديد بمحاولة بيعه وتحويلة الى منشأة خاصة .
 
وأعلن شباب عدن”  #لمة-ابناء-عدن ” التجمع عصر غدا السبت في متنفس ابو دست واطلقوا هاشتاج #عدن-لأبنائها-وشعبها على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بمحاولة طمس هوية متنفسات ومناطق عدن الأثيرة.
 
ولفت شباب #لمة-ابناء-عدن ” انهم لن يفرطوا بمدينتهم التي يحاول نافذون انتهاج معالمها ومتنفساتها , مؤكدين انه لا يحق لاي شخص محاولة التعدي على متنفسات عدن وتحويلها الى منشأت خاصة وانهم سيقفون بكل الطرق للدفاع عنها.

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أبناء ابو بمتنفس بمحاولة بيعه دست عدن لتجمع للتنديد يدعون

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