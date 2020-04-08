المندب نيوز

أبين: أصابه 5 جنود من لواء الأماجد بقصف حوثي

8 أبريل، 2020
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أبين: أصابه 5 جنود من لواء الأماجد بقصف حوثي

المكلا (المندب نيوز) خاص

استهدفت مليشيات الحوثي الانقلابية صباح اليوم معسكر الاماجد في المنطقة الوسطى بمحافظ أبين جنوب البلاد بعدد من صواريخ الكاتيوشا.

وقال مصدر خاص لـ “المندب نيوز” في اللواء ان صواريخ كاتيوشا مليشيات الحوثي استهدفت في ساعات الصباح الاولى من اليوم الاربعاء اجتماع للكتيبة الفنية للواء .

واضاف المصدر ان الهجوم نتج عنه اصابة 5 جنود من الكتيبة الفنية للواء حالة البعض منهم خطيرة ،

وأشار المصدر أن الطاقم الطبي للواء نقل المصابين الى مستشفى محنف بمديرية بلودر.

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