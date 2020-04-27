أبين.. أمين عام مديرية سرار يقدم واجب العزاء في وفاة الشاعر زيد السليماني

قدم أمين عام المجلس المحلي بمديرية سرار يافع محافظة أبين، أ.خالد منصور دباء، وبرفقته ،أ.طه حسين محسن،وأ. مختارحسين العمري، مساء امس الاحد ،واجب العزاء بوفاة الشاعر زيدحسين ثابت السليماني أبو نادر، في منطقة (عنب) بفلسان يافع رصُد.

وكان في استقبالهم اخو الفقيد المهندس فضل السليماني، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والمشائخ والوجهاء من ذوي واقرباء الفقيد ابونادر السليماني الذي رحل إلى جوار ربه يوم أمس الأول اثر مرض عضال آلم به وفارق به الحياة.

حيث أعرب أمين عام سرار يافع خلال لقائه، بالمهندس فضل السليماني ،عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الفقيد زيد السليماني أبو نادر، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جميع اهلهِ وذويه الصبر والسلوان.

كما رثى الاستاذ خالد دباء رحيل الشاعر زيد السليماني تغمده الله بواسع رحمته ،قائلاً ان رحيله خسرة يافع هامة كبيرة في مجال الفن والادب والأخلاق، واضاف ان هذه الحشود التي لبت واجب العزاء، دلاله على مكانة الفقيد وقدرحب الناس له، إلى ذلك اكد أن ابو نادر لعب أدواراً إيجابية على صعيد الثقافة والفن وكذلك النضال السلمي الجنوبي، مدلالاً ذلك أنه كان صاحب رؤية هادفة في التعامل مع من حوله في الشئون الاجتماعية والسياسية، وايضاً حظي باحترام وتقديركبير من قبل جميع الأطياف بيافع خاصة والجنوب عامة.

من جانبه عبر المهندس فضل السليماني عن خالص شكره وتقديره لأمين عام محلي سرار والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة، داعياً المولى القدير أن يجنبهم كل سوء ومكروه.

*من صالح البخيتي

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