عدن تايم

أبين : إصابة معلمة بجروح بليغه إثر إصابتها برصاص راجع وسط مدينة احور

عدن تايم عدن تايم منذ 5 دقائق
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أحور (عدن تايم ) خاص :

أصيبت معلمة بمجمع الزهراء للتعليم الأساسي والثانوي ( بنات ) بجروح بليغة إثر إصابتها برصاص راجع من إحدى الاعراس بمدينة احور محافظة أبين .

وقالت مصادر طبية بمشفى احور الحكومي ل(عدن تايم) أن المعلمة كانت تقوم ببعض الأعمال المنزلية حيث فوجئت برصاصة راجعة مصدرها احدى حفلات الزواج تخترق جسدها ما أصابها في غيبوبة نقلت على إثرها إلى مشفى احور الحكومي وهي مضرجة بدمائها وسط استنكار وحزن شديد ساد البلدة التي تقع إلى الشرق لمدينة عدن الجنوبية .

وساد مجمع الزهراء للتعليم الأساسي والثانوي ( بنات ) حالة من الحزن والاستياء بين صفوف المعلمات والطلاب بالمدرسة .

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أبين إثر إصابة إصابتها احور بجروح برصاص بليغه راجع مدينة معلمة وسط
عدن تايم

عدن تايم

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