أبين.. استشهاد جندي وأسر آخر إثر هجوم لعناصر من تنظيم القاعدة على نقطة للحزام الأمني في دثينة

هاجمت عناصر إرهابية نقطة أمنية تابعه لقطاع دثينه واسفر الهجوم عن استشهاد جندي وأسر جندي اخر من أفراد الحزام الأمني تابعين لقطاع دثينه

وذكر مصدر عملياتي أنه في صباح يومنا هذا هاجمت العناصر الإرهابية الموقع التابع للحزام الامني نقطة تنوخ التابع لقطاع دثينه

واسفر الهجوم على استشهاد الجندي علي محمد ناصر عوض محلف وأسر الجندي محمد علي الكازمي واقتياد الأسير الى جهة غير معلومة..

وهذا الهجوم على قوات الحزام تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك مدى التنسيق والتعاون و التخندق في جبهة واحدة بين قوات حزب الاصلاح وعناصر تنظيم القاعدة وباقي الجماعات الارهابية الاخرى

وقد حذرت قيادة الحزام الأمني من عمليات قد تطال جنود الحزام الأمني بعد ان تلقت هذي الجماعات الإرهابية دعما لا محدود من القوات الاخوانية الاصلاحية المنطوية تحت ظل الشرعية المتمركزة في شقرة

إدارة التوجيه المعنوي للحزام الامني والتدخل السريع بمحافظه أبين