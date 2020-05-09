أبين .. استعدادات لتنظيم مسيرة ومهرجان خطابي تأييدا لقرارات الانتقالي



عدن تابم / عبدالرقيب السنيدي.

دعت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بكل قواعدها وهيئاتها في المحافظة والمديريات والمراكز وعددا من المكونات الثورية والاحزاب السياسية والشباب والمرأة والشخصيات الاجتماعية أبناء أبين الى الاحتشاد الجماهيري والمشاركة في المسيرة الكبرى والمهرجان الخطابي الذي يقام مساء السبت 9 مايو امام المكتب التنفيذي في مدينة زنجبار تأييدا لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي بأعلان الادارة الذاتية للجنوب واعلان حالة الطورى في البلاد .

وأهابت اللجنة التحضيرية للفعالية الجماهيرية بكل أبناء المحافظة الى المشاركة الفاعلة في المسيرة والمهرجان الخطابي والذي يؤكد من خلالة أبناء محافظة أبين بكل توجهاتهم السياسية والحزبية بانهم مع قيادة المجلس الانتقالي وخلف الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وبيان أعلان الادارة الذاتية للجنوب وان أبين الصمود والاباء لم ولن تغرد خارج السرب الجنوبي .

ودعت اللجنة التحضيرية للفعالية كل المكونات الثورية والاحزاب السياسية والمثقفين والشباب والمرأة الى المشاركة واسماع صوتها للعالم وارسال رسالة من خلال هذة الفعالية الجماهيرية لكل المهرولين والمتأمرين بأن أبين عصية ولن تكون الا مع ابنائها ومع تضحيات شعب الجنوب المتمثل في الحرية والاستقلال واستعادة دولة الجنوب على ترابها الطاهر .