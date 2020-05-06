أبين.. استعدادات لحشد جماهيري لمباركة خطوات الانتقالي

@ أبين، نيوزيمن، عبدالله البحري:

السياسية

2020-05-06 13:35:57

تستعد محافظة أبين لحشد جماهير واسع مساء السبت المقبل بهدف مباركة خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن إعلان الإدارة الذاتية وفرض حالة الطوارئ.

جاء ذلك، في مخرجات اجتماع ترأسه العميد عبدالله الحوتري رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين مع عدد من اعضاء الهيئة التنفيذية بالمحافظة وقيادات المجلس الانتقالي بزنجبار وخنفر.

ووقف الاجتماع أمام تنفيذ إجراءات الادارة الذاتية والحشد الجماهيري يوم السبت القادم في عاصمة المحافظة زنجبار تأييدا لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي وإعلان الادارة الذاتية للجنوب.

وأكد أن إعلان المجلس الانتقالي بشأن الادارة الذاتية للجنوب والمهام التي يجب القيام بها في انجاح الحشد الجماهيري لتأييد ومباركة الخطوات التي يجب اتخاذها ازاء ذلك.

وشدد على اهمية الاجراءات المتبعة للجلوس مع السلطة المحلية مع مدراء عموم المديريات والمحافظة لتأييد بيان المجلس الانتقالي الجنوبي واعلان حالة الطوارئ في الجنوب وموقف تلك القيادات من ذلك.

وأشاد الاجتماع في نفس الوقت بدور قيادتي السلطة المحلية والقيادة المحلية في مديريتي سرار ورصد بيافع واعلانهما المباركة والتأييد لبيان المجلس الانتقالي للادارة الذاتية للجنوب.

ولفت إلى أن اللجان العاملة ورؤساء المديريتين على استعداد كامل للحشد الجماهيري والمسيرة الكبرى التي ستقام بعد مساء السبت امام ديوان المحافظة في زنجبار بأبين تأييدا لبيان المجلس الانتقالي وارسال رسالة بان أبين في مقدمة الصف الجنوبي ولن تغرد خارج السرب.