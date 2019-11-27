المشهد اليمني

أبين .. ”الحزام الأمني” في أحور يصدر بيان هام رداً على توجيهات ”القوات السعودية”

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 28 دقيقة
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المشهد اليمني

أصدر الحزام الأمني بمديرية أحور بيانا هاماً، بخصوص نقل عملية الإشراف على قواته من القوات الإماراتية إلى القوات السعودية في عدن.

وقالت قيادة الحزام أنها تلقت توجيهات جديدة، اصدرتها القيادة العسكرية السعودية الجديدة التي اشرفت على نشاط قوات الحزام مؤخرا .

واشار البيان إلى ان التوجيهات قضت بتشديد الاجراءات الأمنية على الخط الدولي للتصدي لاي عمليات تقطع لمسافرين قد تقوم بها أي جهات مسلحة .

المشهد اليمني، يعيد نشر نـص البيــان:

الأخوة المشائخ والأعيان بمديرية أحور نود أن نلفت نظر عنايتكم بأنه مع تطبيق أتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية وأستلام المملكة العربية السعودية ملف الجنوب بدلا من دولة الإمارات العربية المتحدة فقد شددت القيادة السعودية على الأحزمة الأمنية فيما يتعلق بالانضباط والتواجد في النقاط الأمنية المحددة لهم وضبط الطريق والخط العام وعدم السماح بالتقطع للخط الدولي العام بالمديرية وعلى الأجهزة الأمنية الأخرى حل مشاكل أفرادهم ومنع الازدواجية في الأجهزة الأمنية.

وعلى ضوء توجيهات قيادة التحالف العربي بالعاصمة عدن والحزام الأمني في محافظة أبين.

وأجتمعت قيادة الحزام الأمني في المديرية بأفرادها وعينت قادة سرايا وحددت النقاط الأمنية على الخط العام (الطريق) ووزعت الأفراد على نقاط التفتيش وسوف يقوم قادة السرايا بالتحضير اليومي لأفراد السرايا وسوف يتم ضبط من يتغيبون عن مزاولة أعمالهم وسوف يتم الابلاغ عنهم الى قيادة الحزام في المحافظة والعمليات المشتركة للتحالف العربي وسوف تتخذ الأجراءات المناسبة.

وعليه فإننا في قيادة الحزام الأمني في أحور نهيب بالمشائخ والأعيان للتعاون معنا في اشعار من له صلة قبلية بأفراد الحزام بالحضور والمواظبة وأنه سوف تتخذ الأجراءات حتى لا يتم فصل أي فرد من الأفراد المتغيبون.

والله ولي الهداية والتوفيق.

صـادر عـن قيـادة الحـزام الأمـني بمديرية أحـور

الأخ: مهـدي ناصر حنتـوش قائد الحزام الأمني في أحور .

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المشهد اليمني

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