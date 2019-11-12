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أبين.. الحزام الأمني يستعيد سيارة مختطفة تابعه لمنظمة ادرا

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 32 دقيقة
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أبين (كريتر سكاي) خاص

أعلنت قوات الحزام الأمني (قطاع جعار) عن استعادة سيارة خاصة بإحدى المنظمات الإنسانية العاملة في محافظة أبين.

وقالت قوات الحزام، في بيان لإدارة التوجية المعنوي، إنها فور تلقيها بلاغ اختطاف سيارة تابعة لمنطمة ادرا، حركت قوة أمنية بقيادة قائد سرية جعار إلى الموقع لتقوم بعملية المتابعة والملاحقة للعناصر التي أقدمت على هذا الفعل.

وأضاف الحزام الأمني في جعار، إن هذا العمل لاقى استنكاراً واسعاً من الأهالي نتيجة للخدمات التي تقدمه المنظمات الإنسانية العاملة في أبين ومردودها الإيجابي في حياة الناس المعيشية للأشد فقراً والذين يشكلون نسبة كبيرة.

السيارة التي تم التقطع والاستيلاء عليها هي نوع فورشنر 2015 تم استعادتها في نقاط منطقة خبة الطرية، وتم تسليمها للمنسق العام للمنظمات في أبين اسكندر باشريمة، الذي بدوره قدم الشكر لقيادة وأفراد الحزام جعار، مثمناً دورهم الإيجابي في تسهيل عمل المنظمات الإنسانية.

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كريتر سكاي

كريتر سكاي

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