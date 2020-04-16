أبين..اليوسفي يلتقي بمنسق منظمة صناع النهضة ويكرم الشيخ محمد الشيبة وعددا من الاعلاميين

ابين (تحديث نت )خاص:

التقى صباح هذا الخميس الاستاذ انيس اليوسفي مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة ابين بمنسق منظمة صناع النهضة باسم السيد.

وخلال اللقاء استمع اليوسفي الى تدخل منظمة صناع النهضة في مديرية زنجبار, بين اليوسفي ان مخيمات النازحين بحاجة الى تدخل عاجل .

واكد ان هناك اكثر من 1000الف اسره بحاجه الى مواد ايوائية ومخيمات كما تحدث الاستاذ باسم السيد عن بد المسح من يوم غدا والتدخل في ذلك.

من جانب آخر قام الاستاذ انيس اليوسفي بتكريم الشخصية الاجتماعية الشيخ محمد الشيبف المرقشي والذي يعد من أبرز مشايخ وقبائل المراقشة و له بصمات عديدة في اصلاح ذات البين كما يعتبر من الشخصيات البارزة في محافظة ابين.

كما كرم رئيسة لجان الحماية بالوحدة والاعلامية ابتسام سالم ناصر والاعلامية اميمه صالح المعصلي وعددا الشخصيات والاجتماعية .

المكتب الاعلامي للوحدة التنفيذية بابين

