عدن تايم

أبين..انتشار أمني على مداخل ومخارج احور تحسبا لأي هجوم لمليشيات الإصلاح

عدن تايم عدن تايم منذ 7 دقائق
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قالت عمليات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية بمديرية احور محافظة في بلاغ عملياتي أن قوات الحزام الأمني وإبطال المقاومة الجنوبية انتشرت على مداخل ومخارج المديرية عقب ورود معلومات أمنية عن قدوم قوات تابعه لمليشيات الإصلاح الإخوانية من مدينة عتق وترابط في منطقتي النقبة وعزان الخاضعة لمليشيات الإصلاح الإخوانية وهي في طريقها إلى مدينة احور لإسقاط المديرية بيد مليشيات الإصلاح الإخوانية القادمة من محافظة مأرب اليمنية .

وبحسب المصدر العملياتي إن قوات الحزام الأمني وابطال المقاومة الجنوبية انتشروا على مداخل ومخارج المديرية من جهة الشرق حيث ترتبط مديرية احور بمحافظة شبوة شرقا ويمر عبرهما الطريق الساحلي الدولي الرابط بين عدن احور شبوه المكلا .

وقالت مصادر محلية ل( عدن تايم ) إن مليشيات الإصلاح الإخوانية قد غادرت مواقع تمركزها بمناطق النقبة وعزان صوب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة البوم الخميس .

وشهدت مديرية احور انتشار لقوات الحزام الأمني وابطال المقاومة الجنوبية تحت إشراف قيادة المجلس الانتقالي بأحور اليوم الخميس .

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أبينانتشار أمني احور الإصلاح تحسبا على لأي لمليشيات مداخل هجوم ومخارج
عدن تايم

عدن تايم

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